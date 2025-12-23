Así será la agenda del polo en el verano 2026; mirá las fechas confirmadas y los torneos nacionales e internacionales que habrá en Uruguay

El deporte del polo , uno de los que atrae más público en los meses estivales, volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la actividad deportiva del verano 2026 y que tendrá el gran llamador en Punta del Este.

Según confirmó Sergio Goloubintseff a Referí, ya está pronto un cronograma de agenda, más allá de que restan algunos detalles sobre alguno de los torneos a llevarse a cabo.

La primera actividad del polo comienza incluso este año y finaliza en la primera semana de 2026.

Se llevará a cabo la Copa Presidencia desde el 26 de diciembre al 3 de enero en el Punta del Este Polo Club.

El segundo torneo será el 73° Abierto Uruguayo de Polo.

El mismo se disputará entre el 2 y el 10 de enero, en principio en el Medellín Polo Club de Punta del Este.

También habrá lugar para el polo femenino, un tema para nada menor.

En ese contexto, se llevará a cabo el Primer Abierto Uruguayo femenino, entre el 2 y el 8 de enero en el Punta del Este Polo Club.

La agenda de los primeros días de enero de 2026 continuará con un plato fuerte.

El 4 de ese mes en la Estancia Vik en José Ignacio se disputará un Test match entre Uruguay vs Argentina.