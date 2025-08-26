"¡Corré, caminá, ayudá!": se lanzó la carrera solidaria por el 10° aniversario de Médicos Sin Fronteras en Uruguay

Correr es uno de los deportes más populares en el mundo y muchas personas empezaron gracias a la idea que tuvo Josh Clark. iStock

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) celebra sus 10 años en Uruguay con una nueva carrera solidaria que se realizará el próximo domingo 26 de octubre desde la Rambla de Carrasco.

Esta iniciativa busca inspirar a más personas a sumarse a su misión de salvar vidas en las circunstancias más adversas del mundo.

Bajo el lema "¡Corré, caminá, ayudá! Tus pasos llegan a donde nadie más llega" , la propuesta representa una oportunidad para compartir en familia o con amigos una jornada deportiva y solidaria. Los participantes podrán elegir entre dos distancias (5k y 10k) y la modalidad que prefieran: correr o caminar.

Las inscripciones ya están disponibles a través de Red Tickets con un valor de $ 790.

Cada entrada adquirida permite a MSF generar un impacto directo: puede proporcionar, por ejemplo, 52 alimentos terapéuticos contra la desnutrición severa, 71.558 vacunas contra la meningitis, 859 medicamentos antiinflamatorios para cirugía o un tratamiento hospitalario completo de 10 días para un niño desnutrido (de 6 meses a 5 años).

Los fondos recaudados se destinarán así a apoyar los proyectos que MSF desarrolla en contextos de conflicto, epidemias, desastres naturales y exclusión médica.

"Esta carrera representa una oportunidad para que la población se sume activamente a nuestra misión humanitaria, transformando cada paso en un acto de solidaridad hacia quienes enfrentan situaciones de crisis a nivel mundial", destacó Nancy Guerrero Castillo, directora General de MSF para Latinoamérica.

0002420962.webp Conferencia de prensa de Médicos sin Fronteras en Afganistán AFP

Durante la jornada de la carrera, las empresas patrocinadoras brindarán puestos de hidratación y protección UV. Además, se realizarán actividades deportivas complementarias para toda la familia para el calentamiento y/o como entretenimiento.

La carrera no se suspende por lluvia, solo en caso de que MSF considere que las condiciones meteorológicas puedan poner en riesgo la seguridad de quienes corren, lo cual será decidido y comunicado el mismo día del evento a través de las redes sociales y página Web de MSF (www.msf.org.uy), y a través de RedTickets.

Esta carrera cuenta con el apoyo de la Agrupación de Atletas del Uruguay, el Municipio E y la Secretaría de deporte de la Intendencia de Montevideo. Auspician: Decathlon, QUANAM, GLG, Medicina Nuclear, La Roche Posay, Gatorade, SEMM, Agua Sirte. Apoyan: Gimnasio Entrenate, Fundación Pro Amigos.

Para más información visitar: www.msf.org.uy

Detalles de la carrera de Médicos Sin Fronteras:

Fecha: 26 de octubre de 2025 a las 8 horas

Lugar: Rambla de Carrasco, Montevideo

Distancias: 5K y 10K (se podrá correr y/o caminar)

Categorías: femenina, masculina, personas con discapacidad

Valor de la entrada*: 790 (entradas a la venta en Red Tickets)

*La entrada incluye el kit con tu remera con calidad de Decathlon.

Importante:

-La entrega de kits se habilitará en octubre. Al momento de retirarlo, quienes corran deberán traer carnet de salud o fotocopia del mismo. En caso de no tenerlo, deberán solicitar un certificado médico que deje constancia que se encuentra apto/a para participar de la carrera.

Acerca de Médicos Sin Fronteras (MSF):

Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización humanitaria internacional e independiente que brinda asistencia médica a poblaciones afectadas por catástrofes naturales, conflictos armados, epidemias, pandemias y enfermedades olvidadas, sin ninguna discriminación por raza, religión o ideología política.

Actualmente MSF cuenta con 516 proyectos de acción médica y humanitaria en más de 70 países, y con 7.3 millones de socios, socias y colaboradores en todo el mundo.

En reconocimiento a su labor humanitaria, MSF recibió el Premio Nobel de la Paz 1999.