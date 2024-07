El diálogo del DT de Los Teros y el de Francia en medio del escándalo de violación: "Me dijo que ellos son profesionales y mañana tienen que dar el máximo"

“Hay que trabajar mucho la toma de decisiones, uno puede preparar la mejor jugada y después no llega a la pelota a donde uno quiere, la presión que te ejercen no te deja. Tratar de trabajar mucho la toma de decisiones para tener una segunda opción”, agregó Ambrosio.

Respecto al desafío que será la obtención, sobre todo el scrum donde Francia complicó mucho a Los Pumas, el cordobés señaló: “La obtención no se puede trabajar en una semana,va a llevar mucho más tiempo. Con Chipi Figallo entrenamos muchísimo en estos días, pero con los de afuera no tuvimos mucho tiempo. No se logra solo diciendo. Francia viene trabajando muy bien en juveniles, el seleccionado de juveniles desde el año 2018 son campeones m20 casi todos los años, eso es lo que hace la diferencia. El tema es cómo vamos a hacer con los jóvenes que vienen llegando para tener una adaptación más rápida”.

El diálogo con el DT de Francia Fabian Galthie

Sobre si el escándalo puede favorecer a Uruguay, Ambrosio dijo: “Recién le dije a Fabian que sentía mucho el momento que estaba pasando, que pasen estas cosas cuando uno está al frente de un grupo es muy difícil, pero él me dijo que esto es deporte, ellos son profesionales y mañana tienen que dar el máximo. Dicho por él no creo que les influya tanto, el riesgo es que nos afloje a nosotros mismos pensando que ese problema nos puede favorecer”.

Sobre los jugadores del seven que jugarán un día antes de viajar a los Juegos Olímpicos, Ambrosio dijo: “Acá no hay jugadores de seven o de xv, se los han ido prestando, cuando cada uno ha sido el objetivo han ido los mismos jugadores, parte del plan de crecimiento de la URU es tener jugadores de xv y seven. Los chicos tienen una gran capacidad mental para aceptar un cambio muy grande. Ellos saben, están preparados para jugar un juego olímpico. Así que están en gran forma”.

¿Cuándo Juegan Los Teros 2024?

Los Teros abren la ventana con Francia el próximo miércoles 10 a la hora 14 en el Estadio Charrúa. Luego jugarán ante Los Pumas el sábado 20 a las 16hs en el Campus de Maldonado, y cerrarán la ventana enfrentando a Escocia el sábado 27 a las 16 en el Charrua.