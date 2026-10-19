El ex Nacional Nicolás Lodeiro se animó al running y corrió junto a Andrés Scotti en la 5K que tuvo un ajustado triunfo del atleta de Peñarol Oscar Cáceres

Nicolás Lodeiro , el exjugador de Nacional que se retiró recientemente del fútbol, se dio el gusto de correr una carrera callejera de 5K este domingo al disputar la Global Race 2026 de Centro Enfoque y Bimbo.

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El exvolante de la selección uruguaya se animó al desafío y por momentos corrió en un grupo junto a Andrés Scotti, su excompañero de la celeste y responsable de Enfoque, que también disputó la prueba con un circuito que pasó por el Estadio Centenario y el Parque Batlle.

Lodeiro, que corrió en modo recreativo, registró un tiempo de 39:68 minutos para completar la distancia.

La carrera que formó parte del calendario de la Confederación Atlética del Uruguay tuvo un vibrante final entre los atletas de elite que fueron a la vanguardia en un bloque de cinco.

Nicolás Lodeiro junto a Andrés Scotti en la Global Race 2026

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Oscar Cáceres, atleta de Peñarol, fue el ganador al acelerar en los últimos metros para quedarse con la victoria con un tiempo de 15:56.

El podio de la Global Race 2026: Oscar Cáceres, Nicolás Espinosa y Gaspar Geymonat

El podio lo completaron Nicolás Espinosa, de Nacional, con 16:01, y Gaspar Geymonat con 16:01.

Martín Cuestas, que había ganado el año pasado, fue cuarto con 16:06, cerrando el grupo que definió la carrera.