Fórmula 1: enorme pole position de Max Verstappen, superando a los McLaren, en el Gran Premio de Monza

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia , el decimosexto del Mundial de Fórmula 1 , que se disputa en Monza , por delante de Lando Norris y Oscar Piastri , mientras que Franco Colapinto largará 18°.

Verstappen, de 27 años, firmó su cuadragésima quinta 'pole' en la F1 -la quinta de la temporada- al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 18 segundos y 792 milésimas, 77 menos que el inglés Lando Norris -que saldrá a su lado desde la primera fila- y con 190 sobre el otro McLaren, el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial.

Los Ferrari, que en Monza corren en casa, firmaron el cuarto y el quinto puesto de la calificación gracias al monegasco Charles Leclerc y al séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, respectivamente. Aunque este último pierde cinco puestos, sancionado en el anterior Gran Premio -el de Países Bajos, el pasado domingo-, por lo que saldrá décimo; y Alonso, que acabó noveno la cronometrada principal, avanza un puesto en parrilla y arrancará desde la octava plaza en la carrera de este domingo. Prevista a 53 vueltas, para completar un recorrido de 306,7 kilómetros.

Colapinto fue undécimo, en su mejor carrera del año, pero se quejó de la estrategia

El doble campeón mundial asturiano concluyó la decisiva tercera ronda a 633 milésimas del crono de 'Mad Max' y arrancará desde la cuarta fila, al lado del debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), que también ganó un puesto y saldrá séptimo.

Por delante de ellos, desde la tercera hilera, lo harán los dos Mercedes del inglés George Russell -quinto- y el 'rookie' italiano Andrea Kimi Antonelli.

Desde la quinta fila lo harán el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el citado Sir Lewis, cuyas cinco victorias en Monza sólo iguala el otro séptuple campeón mundial, el alemán Michael Schumacher.

