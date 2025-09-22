Gonzalo Gervasini y Betina Albín ganaron la 6k de Nacional que se disputó en Maldonado

El podio de la 6k de Nacional en Maldonado

Nacional disputó el pasado sábado su carrera de calle de 6 kilómetros en Maldonado en una competencia que fue ganada por Gonzalo Gervasini en la rama masculina y por Betina Albín en mujeres.

Participaron de la competencia unos 650 corredores en un circuito que largó de la rambla y calle 30, en la Playa Mansa, con rumbo al este y un punto de retorno en el Espacio Ángel Wilfredo Rubio, para volver al punto de partida, completando un circuito junto al mar.

En la rama masculina, Gonzalo Gervasini ganó con un tiempo de 18.43 superando a Pablo Duarte con 19.35 y Ezequiel Moreira con 19.48.

Gervasini, atleta medallista sudamericano en U18 en Encarnación 2021 y San Pablo 2022 y mundialista U20 en Cali 2022, pertenece a Nacional, al igual que Duarte.

En la rama femenina se impuso Betina Albín con una marca de 22.53 completando el podio dos atletas de Nacional: Fabiana Gallo con 26.26 y Kimberly Sosa con 26.37.

"Estad edición de Maldonado se organizó gracias al trabajo del Club Nacional de Football, de la Comisión del Interior y en especial del consulado del departamento, con el apoyo de la secretaría de Deportes de la Intendencia de Maldonado. Fue un gran evento deportivo que convocó tanto a corredores como simpatizantes para reafirmar una vez más que Nacional es Uruguay", dijo a Referí Juan José Peyrallo, responsable del atletismo de Nacional.

El 1° de junio se había disputado en las adyacencias del Gran Parque Central la 6k tricolor en Montevideo.

En aquella ocasión también ganó Gervasini con un tiempo de 17.47, segundo fue Nicolás Espinosa con 18.23 y tercero José Luis Pérez con 18.34.

En mujeres habían ganado Victoria De León con 21.58, Julieta Firpo con 22.13 y Rocío Luzardo con 23.03.