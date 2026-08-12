Javier Cardozo defiende su título Fedelatin AMB: día, hora y dónde ver al boxeador uruguayo de River Boxing Team

El uruguayo Javier “La Pantera” Cardozo volverá a subir al ring este sábado 15 de agosto para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera como boxeador profesional cuando enfrente al argentino Neri Muñoz por el título Fedelatin superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ,

El representante de River Boxing Team peleará en el combate de semifondo de la velada KO a las Drogas, que se realizará desde la hora 20 en La Cúpula Arena del Casino Buenos Aires y que reunirá una cartelera internacional con múltiples títulos en juego.

La pelea del uruguayo se podrá seguir en vivo a través de TyC Sports, TyC Sports Play y YouTube.

La Pantera debutó como profesional el 18 de marzo de 2023 , después de ganar todo como amateur, y llega con un récord de 11 victorias, 1 derrota y 9 KO .

La Pantera Cardozo ganó en Punta del Este y retuvo el título continental de boxeo tras ganar por KO

Se probó en Nacional, cambió fútbol por boxeo, lo incorporó River Boxing Team, sueña con ser campeón mundial y el sábado defiende su título continental: la historia de Javier Cardozo

A sus 23 años, defenderá por primera vez el cinturón Fedelatin AMB superligero que conquistó el pasado 2 de mayo, cuando venció por KO técnico al mexicano Ángel Talavera Carrillo en la Federación Argentina de Box.

El sábado enfrentará a Muñoz, experimentado boxeador argentino con un récord de 18 victorias, 3 derrotas y 14 KO.

La velada tendrá como combate principal la eliminatoria mundial pluma de la AMB entre el argentino Maximiliano Robledo y el ghanés John Laryea. También se enfrentarán Florencia López y la mexicana Elizabeth Cruz López por el título Intercontinental átomo AMB; el francés Sofiane Oumiha y el nicaragüense Fredy Lainez por el Fedelatin USA superpluma; el italiano Piergiulio Ruhe y el venezolano David Álvarez por el título Gold superwélter; y el español Samuel Carmona ante el venezolano Josber Pérez por el cinturón Intercontinental mosca.

El uruguayo de River tendrá este sábado la oportunidad de ratificar su crecimiento y seguir avanzando hacia su gran objetivo: competir por un título mundial, un sueño que se lo contó a Referí en enero de este año.