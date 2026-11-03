La autocrítica de la uruguaya Julia Paternain tras la maratón de Nueva York: "disconforme con el resultado", pero "orgullosa" por sumar una carrera con tantas subidas

La uruguaya Julia Paternain , bronce en la maratón de los Mundiales de Tokio 2025, hizo un balance de su actuación en la maratón de Nueva York , la histórica carrera en la que se estrenó el pasado domingo y que fue su cuarta competencia en la distancia de 41,195 kilómetros.

La atleta que tiene el récord nacional femenino de esa disciplina (2:25:47) finalizó duodécima con un tiempo de 2:29:09 , siendo la mejor latinoamericana clasificada en la cita estadounidense.

Luego del esfuerzo realizado, Paternain hizo este martes un balance de su actuación y contó que tuvo unas molestias en los tobillos.

“Me siento ambivalente con esta carrera. Por un lado, me quedé un poco disconforme con el resultado , pero al mismo tiempo estoy orgullosa de haber sumado una maratón con tantas subidas”, escribió en sus redes.

Histórica carrera de Julia Paternain en el maratón de Nueva York: finalizó 12ª y fue la mejor latinoamericana

"Es triste y frustrante": la uruguaya Julia Paternain habló del dopaje de la medalla de oro en el Mundial de Tokio antes de correr la Maratón de Nueva York como elite

“Intenté correr de manera controlada durante la primera mitad, con la esperanza de poder alcanzar a algunas atletas en la segunda parte del recorrido. Sin embargo, sentí que nunca terminé de encontrar mi ritmo”, agregó.

Julia Paternain y los atletas de elite en el media day de la New York City Marathon 2026 Foto: AFP

La uruguaya reconoció que se quedó con ganas de arriesgar un poco más. “¿Me hubiera gustado correr de manera un poco más agresiva? ¡Por supuesto! Pero es fácil decirlo con el diario del lunes, y lo único que puedo hacer ahora es aprender de esta experiencia. ¡Me voy de esta carrera con muchas ganas de volver a intentarlo!”.

Además, Paternain contó que tuvo unas molestias que la complicaron. “Hace unas semanas empecé a tener algunas molestias en el tobillo izquierdo y, para el kilómetro 40, el derecho también empezó a darme problemas, posiblemente por estar compensando el lado izquierdo”.

“Ese último kilómetro fue básicamente intentar llegar a la meta a pura fuerza de voluntad. Por suerte, esto no afectó demasiado el resto de la carrera, pero demuestra lo brutal que puede llegar a ser esta distancia”, sostuvo.

“Después de la carrera, tengo el tobillo derecho un poco hinchado y creemos que podría ser un esguince, aunque espero que no sea nada grave. ¡Por ahora, toca descansar, recuperarme y seguir construyendo desde acá!”, agregó la maratonista celeste.

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Así fue la Maratón de Nueva York 2026

El sueco Andreas Almgren, en su debut en la distancia, y la keniana Sheila Chepkirui, que conquistó su segundo título tras el de 2024, se proclamaron este domingo campeones del Maratón de Nueva York en su edición número 55.

Almgren, de 31 años, campeón mundial de la media maratón y europeo de los 10.000 metros este 2026, cruzó la meta con un tiempo de 2:06:01, por delante del italiano Yemaneberhan Crippa y del lesotense Kamohelo Mofolo.

Santiago Catrofe junto a Andreas Almgren y Cole Hocker en el Mundial Tokio 2025 Foto: AFP

"Es mejor de lo que jamás habría podido imaginar. Esto del maratón es realmente divertido", dijo Almgren en declaraciones a ESPN una vez cruzada la meta.

"Creo que nunca había vivido una carrera con tanta emoción. Cuando Benson (Kipruto) empezó a acelerar a falta de cinco kilómetros, sentí que tenía piernas para responderle. Así que fui respondiendo a cada uno de sus cambios de ritmo. Al llegar a la calle 59, empecé a abrir un pequeño hueco y pensé: 'Es el momento de atacar'", añadió.

El keniano Kipruto, campeón en 2025, no pudo sostener su propio ataque y acabó cuarto, fuera del podio por un segundo, rebasado por Mofolo en la línea de meta.

Es la primera vez desde 1994 que el podio masculino del Maratón de Nueva York no cuenta con ningún representante de Kenia.

El segunda de Chepkirui

Chepkirui y su compatriota Hellen Obiri repitieron un mano a mano como el de 2025, en el que la segunda pulverizó el récord de la prueba con 2h19:51.

Esta vez fue Chepkirui, de 35 años, quien volvió a reinar en el Central Park y recuperó la corona conquistada en 2024, que el año pasado pasó a manos de Obiri.

Chepkirui cruzó la meta con un tiempo de 2:23:36, por delante de la estadounidense Jessica McClain (2:24:42) y de Obiri (2:24:43), que se vino abajo en los últimos metros cediendo incluso esa segunda plaza.

"La última milla fue muy complicada. Tuve que tener paciencia porque sabía que Helen (Obiri) era muy fuerte, así que tuve que apretar al máximo hasta la línea de meta", dijo la keniana.

La uruguaya Julia Paternain, bronce en los Mundiales de Tokio, fue duodécima con un tiempo de 2:29:09 y la peruana Micaela Rivera Wood decimocuarta con 2:29:52.

La edición de este 2026 marcó además el 50 aniversario desde que la prueba salió del Central Park e inauguró el emblemático y duro recorrido por los cinco distritos de la ciudad (Staten Island, Brooklyn, Queens, el Bronx y Manhattan). EFE