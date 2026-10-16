Las fuertes revelaciones de Mike Tyson a los 60 años: "Viví una vida oscura"

A sus 60 años, Mike Tyson vuelve a ponerse frente a las cámaras en un exhaustivo proyecto documental de cuatro episodios para Netflix, dirigido por Floyd Russ. La producción realiza un viaje por los pasajes más elevados y dolorosos de la biografía del excampeón de los pesos pesados, quien atraviesa el proceso con una profunda y cruda vulnerabilidad.

Durante el rodaje, invadido por la emoción al rememorar su turbulenta trayectoria, el exdeportista se quebró e hizo un particular diagnóstico personal: “Debe haber algo en mí que no funciona bien. Esto no debería afectarme tanto”. Ante las interrogantes del realizador sobre los episodios más oscuros de su biografía, atinó a expresar: “Lo siento”.

En diálogo con The Athletic, Tyson reflexionó sobre las razones que lo llevan a revisar su historia en la pantalla chica y el valor que le otorga al dinero en esta etapa de su vida: “Viví una vida oscura. Digo cosas oscuras”. A lo que añadió: “Igual siempre estoy dispuesto a ganar algo de dinero, así que si quieren hacer un artículo, se los doy. De todas formas, la gente va a creer lo que quiera. No podés evitar que alguien se forme su propia opinión”.

Asimismo, mostró cierto escepticismo sobre la vigencia del interés público en su figura: “Ya hice varios documentales. Me pregunto si cambio de opinión tan seguido que por eso quieren hacer otro más. Tal vez piensan que maduré y que tengo otra visión de la vida”.

Darwin Núñez en la memoria de Liverpool: el club apeló al recuerdo del uruguayo para superar a Brentford este sábado por Premier League; mirá el video

Diego Forlán citó a 34 jugadores para la selección uruguaya sub 20 rumbo al Campeonato Sudamericano; Montevideo City Torque y Peñarol son los que más aportan

Referí informó hace dos años y medio que Tyson ganaba hasta US$ 500.000 por mes en su empresa de venta de cannabis.

Mike Tyson auténtico

Uno de los momentos más tensos de la docuserie aborda la condena por violación tras la denuncia de Desiree Washington, de 18 años, en 1991. Al respecto, el exboxeador insistió en su inocencia: “Pensé que era una conquista. Pero no crucé la línea... Creo que fue consentido”.

Sin embargo, cuando la entrevista indagó más a fondo en este suceso, prefirió cortar el diálogo visiblemente incómodo: “Es un período muy difícil para mí y no quiero hablar de eso”, rematando hacia el entrevistador: “No hablás lo suficientemente rápido como para arreglar las cosas”.

Mike Tyson llevará su vida a una mini serie AFP

Al revisar las célebres e impactantes imágenes de sus peleas, como el mordisco a Evander Holyfield en 1997 o la agresión a Lennox Lewis en 2002, asumió la responsabilidad y explicó el impacto que le produce observarse: “Es mi culpa. No puedo culpar a nadie por eso. Soy un chico mimado, sobre todo en el mundo del boxeo”.

Respecto al incidente con Lewis expresó: “Estaba completamente loco en esa época, ¿no? Lo siento”. Al fundamentar el motivo de su malestar, manifestó: “Porque soy una persona completamente distinta”, agregando: “Viví tanta violencia para convertirme en quien soy hoy. Entonces cuando veo a mi yo anterior, guau, me transporta de nuevo al pasado”.

Consultado sobre si siente arrepentimiento, lo descartó con contundencia: “No. No, para nada”, y argumentó: “Me gustaría arrepentirme, pero si lo hiciera, no tendría la vida que tengo hoy. Tengo que aceptar que eso me permitió tener la buena vida que llevo”.

Para graficar su sentir interno, apeló a una referencia del espectáculo: “Escuché a Demi Moore decir algo similar, así que me siento mejor. No soy una mala persona. No hablo mal de nadie, pero tengo un vacío enorme adentro, un vacío difícil de llenar. Me siento así desde siempre. Nunca estoy a la altura. Necesito ser más”.

El boxeador estadounidense retirado Mike Tyson y el YouTuber/boxeador estadounidense Jake Paul pelean durante el combate de boxeo de peso pesado en el Pabellón del Estadio AT&T en Arlington, Texas Foto: AFP

El documental rescata pasajes de su juventud. Hoy reconoce un cambio radical en su personalidad: “Es verdad, uno cambia con la edad. Me volví más conservador. Nunca me hubiera imaginado volviéndome conservador cuando era joven”, recordando que en sus inicios “quería ser el joven campeón, el héroe, el matón”.

En el presente, en un tono familiar, espera convertirse en abuelo: “No les voy a meter presión, pero, por favor, ¿por qué no tener un hijo?”. Y respecto a un hipotético regreso al cuadrilátero tras su cruce con Jake Paul, reflexionó sobre la mañana posterior al evento: “A la mañana siguiente pensé: '¿Pero qué hice? Esto realmente no valió la pena'. Pero lo volvería a hacer. Si mi esposa y mis hijos me dijeran que está bien, lo volvería a hacer”.