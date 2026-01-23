Los campeones del tejo en Uruguay: el deporte de playa y verano comenzó su Tour nacional 2026 y cuenta con cientos de competidores, canchas en varias ciudades e historias de inclusión; conocé cómo se juega

¿Quién no jugó un partido de tejo en sus vacaciones? ¿Quién no se sintió el mejor de la playa al vencer a toda su familia y quizás también a algún vecino de sombrilla? El juego estrella del verano se hizo deporte, trascendió a la arena y hoy cuenta en Uruguay con cientos de competidores y equipos en distintas ciudades en las que se han instalado canchas con medidas reglamentarias oficiales.

En ese marco, el pasado fin de semana del 17 y 18 de enero comenzó el Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 , con su primera fecha realizada en la ciudad de Florida , donde el año pasado se inauguró un espacio con seis canchas en el predio municipal Complejo Deportivo Infantil.

La actividad contó con una presentación con una conferencia de prensa muy profesional y con nutrida convocatoria de medios, continuó con el sorteo de grupos realizado el viernes 16 y las competencias que se extendieron el sábado desde las 07:30 hasta las 22:00 horas con las series, y el domingo desde las 07:30 a las 20:00, cuando se conocieron los campeones tras los playoffs o “mata – mata”, como le llaman a esas instancias.

De esa forma, con 104 participantes, 40 mujeres y 64 hombres , se inauguró el Campeonato Nacional Individual de Tejo, con carácter libre y abierto, en modalidad masculina y femenina.

CICLISMO Rutas de América 2026: se confirmó el recorrido y las fechas de la tradicional prueba del ciclismo uruguayo

SURF Martín Ottado ganó la Copa Río de la Plata de surf en el segundo ALAS Global Tour de la historia que se disputa en Uruguay

La conferencia del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 La conferencia del lanzamiento del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 Foto: IDF

Debido a la alta demanda de inscripciones, se tuvo que poner un cupo máximo ya que el torneo estaba fijado para realizarse ese fin de semana. Fueron dos días a puro tejo, con un total de 348 partidos en distintas modalidades y en las seis canchas, hasta definir los campeones, con podios y entrega de premios para los cuatro mejores de cada categoría.

Hubo representantes de distintos puntos del país. Tejo Piedra Alta fue el anfitrión que recibió a equipos de Parque del Plata, Neptunia, Kiyú, Cardal, Punta de Valdez, Libertad, Pueblo Rodríguez, Ituzaingó, Durazno, Montevideo, 25 de Agosto, 25 de Mayo y Carmelo. Además, podían participar competidores libres sin pertenecer a una agrupación.

Con mucha camaradería, el torneo también contó con la presencia del campeón argentino, Luis Pérez, quien llegó como invitado para apoyar a sus compañeros, aunque no compitió al ser un torneo de carácter nacional.

Canchas de tejo en Florida Canchas de tejo en Florida Foto: IDF

¿Cómo se juega al tejo?

José María Bentancur, del grupo Cerro Tejo y coordinador del Tour Challenger, contó a Referí cómo ha sido el desarrollo en el país de este deporte, que tiene su creación en Argentina desde hace ya más de 30 años. Según explicó, surgió como una derivación de las bochas. Al jugar en la playa, en una superficie plana, las bochas no paraban y molestaban a la gente, por lo que se decidió adaptar el juego y hacerlo con discos.

Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

En el modo competitivo, en el Tour Challenger uruguayo, este deporte se juega en tres categorías: individual, con el lanzamiento de cuatro tejos por participante hacia el tejín, el disco más pequeño, que abre el juego con la primera tirada; en duplas, con tres tejos para cada participante del equipo; y en tríos, con dos tejos cada uno.

Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 Momento de sorteo para comenzar un partido en la primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

Una reglamentación propia del Tour establece que en duplas o tríos siempre tienen que ser con equipos mixtos.

Para comenzar el juego se hace un sorteo y se define quien tira el tejín y quien comienza lanzando el primer tejo, que en su versión competitiva tienen un peso de 320 gramos cada disco, con un diámetro de 119 milímetros y una altura de 23 milímetros. El participante o equipo que cuyo tejo está más cerca del pequeño es el que va ganando, mientras que el otro debe tratar de acercarse para pasar al frente.

Canchas de tejo en Florida Canchas de tejo en Florida Foto: IDF

Cuando se terminan los lanzamientos, suma un punto quien dejó más cerca su tejo, o pueden ser más puntos si dejó más de uno más cerca que los de sus rivales. Muchas veces quienes están mejor posicionados, pasan de hacer sus tiros para asegurarse el o los puntos. “A eso se llama levantarse, levantar el juego, porque no le conviene tirar”, explicó Bentancur.

Cada partido es a 12 puntos. Quien llega primero a ese número, es el ganador. La duración de cada juego puede ser de entre 15 a 25 minutos, hasta llegar al puntaje del vencedor, lo que también llevó a que en esta primera fecha se fijaran cupos para no pasarse de los horarios establecidos, si bien la primera jornada fue agotadora con más de 15 horas de duración.

Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 Momento de medición en la primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

Las canchas tienen una dimensión de 12 metros de largo, con 6 metros cada mitad, por 2.5 de ancho y se comienza tirando hacia una mitad y luego de que lanzan todos los tejos, se tira hacia la otra mitad, yendo y viniendo hasta finalizar la partida.

Muchas veces puede haber polémicas para definir quién quedó más cerca del tejín. “Se juega con jueces y un observador, porque hay un reglamento que cumplir”, contó Bentancur. “Hay que medir a veces. A lo que se utiliza para medir, nosotros le llamamos meditejo porque mide la posición del tejo, pero es como un compás grande”.

Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 Jueces en la primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

De 12 a los 84 años, inclusión y actividad para mayores

Los tejeros, como se denominan quienes compiten en este deporte, son en su mayoría adultos mayores. Bentancur, de 70 años, contó que el 98% de los jugadores son mayores, de entre 50 a 94 años de edad.

Pero en esta primera fecha, por ejemplo, hubo un participante de 12 años que fue el más joven del torneo, hasta uno de 84, el mayor.

Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 El más joven en Florida junto al campeón argentino en la primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

Luján Pérez, del equipo Tejo Piedra Alta, contó en el lanzamiento del Tour que estos torneos suelen hacerse en Argentina y Brasil, a donde viajaban tejeros uruguayos a competir, pero desde hace dos años formaron su grupo y comenzaron a organizarse para hacerlos el país.

Su equipo floridense cuenta con 39 tejeros, pero a cada evento suelen ir con varios familiares a acompañar y seguir las competencias. De hecho, en la primera fecha si bien había 104 competidores, en el evento hubo más de 300 asistentes, generando un movimiento importante a nivel turístico y de servicios.

primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 José María Betancur y Luján Pérez en la primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

“Mientras estás jugando al tejo, no estás pensando. Porque vos estás pensando en tirar al chico y acercarte”, resaltó Luján. “El tejo te desenchufa todo el momento que vos estás jugando. Y es inclusivo, que es importantísimo, todos podemos jugar al tejo”.

Bentancur, por su parte, contó que ir a competir a Argentina y Brasil era muy caro para los tejeros uruguayos. “Como somos personas adultas la mayoría, y los viajes son estresantes y muy largos, de muchas horas, se nos vino a la mente con un par de compañeros hacer exactamente lo mismo pero en Uruguay y con uruguayos”.

La primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 La primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

El año pasado desarrollaron el proyecto del circuito nacional, en contacto con equipos del país para organizarlo y reglamentarlo, y en diciembre hicieron su lanzamiento, con las inscripciones y con un calendario que tendrá siete etapas en este 2026, en distintas ciudades que cuentan con canchas reglamentarias, y con una última fecha en diciembre.

Canchas de tejo en Florida Canchas de tejo en Florida Foto: IDF

Para ir a cada ciudad necesitan ciertos requerimientos mínimos para el normal desarrollo de la competencia y también para la comodidad de sus participantes. En ese sentido, Bentancur entiende que deben contar con al menos seis canchas para un formato de 104 competidores, así como servicios de baños y en lo posible con sombra en días de sol. Otro detalle no menor, es el de la seguridad en los predios donde compiten.

Beneficios para la salud y para estar activos

El representante de Cerro Tejo destacó que este deporte tiene muchos beneficios para sus participantes, como la inclusión y la socialización. “Entre las personas mayores que están combatiendo la soledad algunos, porque viven solos, encontraron un refugio para protegerse de la soledad en el juego del tejo”.

“Genera alegría, fomenta risas y mejora el estado de ánimo general de las personas”, señaló. “Es importantísimo el juego de tejo. Acá en Uruguay es de muy poco tiempo, no hace mucho. Hace 10 años que empezó el juego (competitivo) por Puntas de Valdez, también en Cardal, pero era entre familias nomás. De a poquito se ha ido aumentando la cantidad de participantes”, señaló.

Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

Actualmente hay unos 500 tejeros en Uruguay y una red de canchas principalmente en la zona sur del país. Cuenta con jugadores y equipos en Montevideo, Canelones, San José, Colonia, Florida, Durazno, Paysandú, y aproximadamente 50 de ellos han participado en torneo internacionales en Argentina y Brasil.

Bentancur también resaltó el ejercicio que demanda este deporte. “Tiene sus cosas buenas como la actividad física del adulto mayor, de tirar el tejo, ir a levantarlo, volver... De tener buena visión, porque se necesita visión para jugar, porque se juega a 12 metros y hay que lanzar un tejo que pesa 320 gramos, que si un adulto mayor lo lanza varias veces, llega un momento que se va a estar cansado. O sea, hay que estar físicamente más o menos preparado, no es tan así como uno lo ve. Muchos lo ven al juego de tejo como algo sin sentido, pero tiene mucho sentido para nosotros. En el tema salud mental, en el tema visión, actividad física, jugar al aire libre, que es un juego al aire libre”, señaló este jugador que entrena con mancuernas para estar preparado lo mejor posible.

Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

Como ejemplo y vidriera los tejeros uruguayos tienen a la vista lo que ocurre en Argentina, donde hay 138.000 jugadores de tejo, con ligas y torneos en ciudades y provincias.

Uruguay cuenta con su Asociación Uruguaya de Tejo (AUT), fundada en 2023, que entre sus principios busca “jerarquizar el deporte como herramienta de inclusión, salud y formación de valores, promover su práctica en ámbitos sociales, recreativos y competitivos y regularizarlo a nivel nacional con reglas claras y un enfoque justo y seguro”.

La AUT forma parte de la Asociación Internacional de Tejo (AIT), con base en Argentina, que también cuenta con su federación nacional, que realiza su Tejo World Tour en distintas ciudades y que ha tenido fechas en Uruguay y en Brasil, de participación libre con inscripción.

Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

Emociones e historias

El Tour Challenger de Tejo Uruguay marcó un nuevo desafío para los amantes de este deporte, quienes esperan que más personas se acerquen a este deporte y también más competidores jóvenes, luego de una exitosa primera etapa en Florida.

Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

“Se va a seguir integrando porque esto es nuevo y está suplantando a las bochas”, dijo Bentancur. “Y lo bueno que tiene es que integra a todos los que quieran jugar, no importa si tienen discapacidad, hay un jugador que juega con muletas, o si es mayor de edad, si es joven, mujer o hombre”.

"Por ejemplo, estaba don Alfredo, que es de Florida, que tiene un problema de Parkinson, y él juega al tejo, tiene 84 años, se agacha, camina en la arena, hay que ir y volver", agregó.

Alfredo, tejero de 84 años en la primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 Alfredo, tejero de 84 años en la primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

Además, destacó que cualquiera puede anotarse y competir sin tener equipo, ya que es un torneo libre y abierto.

“Es muy bueno para integrarse, hablar, charlar, reírse, emocionarse, como pasó en el torneo que ganó Cristina Quiroga, sabiendo que es una mujer muy luchadora por un tema de su hijo, y quedaron muy contentos todos, no solo la gente de Florida, sino todos los tejeros, sabiendo lo que a ella le ha pasado, la lucha que tiene y no afloja. Fue un premio para ella. Y eso se lo dio el tejo. Hay cosas importantísimas”.

Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 Primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

“Invitamos a todos, principalmente a los adultos mayores, a que salgan, que vayan, si no juegan, por lo menos que miren cómo es y después se van integrando”, agregó Bentancur, quien impulsa la práctica del tejo y la amistad a través de este deporte.

¿Quiénes son los primeros campeones del Tour uruguayo?

Los campeones de la primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 realizada en la cancha de Tejo Piedra Alta en Florida.

Los campeones de la primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026 Los campeones de la primera fecha del Tour Challenger Tejo Uruguay 2026

Podio de ganadores modalidad femenina:

Campeona: Cristina Quiroga / Grupo Piedra Alta, Florida

Vice campeona: Gladys Bauzá / Grupo Grillo, Rafael Peraza, San José

3er. Puesto: Rosa González / Grupo Grillo, Rafael Peraza, San José

4to. Puesto: María Sosa / Ituzaingó, San José

Podio ganadores modalidad masculina:

Campeón: Ariel González / Balneario Zagarzazú, Carmelo, Colonia

Vice campeón: Luis Azor Bravo / Grupo Kiyú, San José

3er. Puesto: Wilmar Costa / Grupo Piedra Alta, Florida

4to. Puesto: Carlos Aristimuño / Balneario Zagarzazú, Carmelo, Colonia