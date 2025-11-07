Dólar
FORMULA 1

Oficial: el piloto argentino Franco Colapinto correrá en Alpine en la Fórmula 1 2026

Tras los rumores y varias especulaciones, Alpine anunció que Franco Colapinto será el segundo piloto de la escudería junto a Pierre Gasly

7 de noviembre 2025 - 11:39hs
Franco Colapinto

Franco Colapinto

EFE

La continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 ya es un hecho, luego de que Alpine anunciara que el piloto argentino mantendrá su lugar en el 2026 junto a Pierre Gasly, pese a los rumores y especulaciones sobre su futuro.

A principios de esta temporada Colapinto fue anunciado como piloto de reserva de Alpine, ya que Jack Doohan ocupaba la segunda butaca de la escudería francesa.

Luego de varios accidentes y flojos rendimientos del australiano, Franco lo reemplazó a mitad de temporada y fue confirmado como piloto titular para el próximo año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1986791500164759751&partner=&hide_thread=false

El argentino, que recaló en la escudería francesa a principios de 2025 desde Williams y saltó a la titularidad en lugar de Jack Doohan tras los primeros seis Grandes Premios del curso, tuvo una notable evolución en su rendimiento y estará desde el inicio en el próximo año, siendo la primera vez que empieza un año calendario.

Franco Colapinto
FÓRMULA 1

La cantante uruguaya que fue vista con Franco Colapinto, el piloto argentino de Fórmula 1; mirá el video

video | alpine confirmo la continuidad de franco colapinto para la temporada 2026
FÓRMULA 1

VIDEO | Alpine confirmó la continuidad de Franco Colapinto para la temporada 2026

"La Fórmula Uno es un juego de números. Durante un fin de semana de carrera, se trata de analizar datos, temperaturas de la superficie y perseguir cada milésima de segundo de mejora en el tiempo por vuelta. Hoy, viernes, en el Gran Premio de São Paulo, también está dedicado a nuestro número 43, ya que el equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado que Franco Colapinto completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2026" detalló Alpine en el comunidado.

Franco Colapinto y un nuevo inicio en 2026

No es un año más el 2026 en la Fórmula 1 ya que es la temporada en la que se modifican todas las regulaciones y el reglamento, por lo que el monoplaza es completamente distinto.

El 2025 es un año para el olvido para Alpine ya que el auto es el más lento de la parrilla, pero Flavio Briatore explicó en varias oportunidades que se le dedicó mucho tiempo al monoplaza de 2026.

Briatore y Colapinto
Franco Colapinto y Flavio Briatore

Franco Colapinto y Flavio Briatore

Será la primera vez que Franco comience una temporada desde el inicio y tenga una pretemporada, teniendo en cuenta que durante este año participó bastante con los ingenieros en el armado del monoplaza del 2026.

Cabe recordad que su debut en Williams también se produjo a mitad de temporada, cuando reemplazó a Logan Sargeant.

Franco Colapinto Alpine Pierre Gasly Fórmula 1

