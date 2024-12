Anto Lima habló de su relación con Santiago Urrutia: "El Colo supo todo desde un principio"

"La pasé muy mal, pasé muchísima vergüenza por lo que se dijo y se hizo, cosas que no fueron ni ahí", dijo en el programa Algo Contigo (Canal 4) y agregó: "Como mujer la pasé muy mal" .

"En verano prácticamente yo estuve veraneando con los que son todos amigos de él, entonces es como que teníamos una relación muy linda, yo no puedo decir nada malo de Santiago, más allá del año de miércoles que pasé yo no puedo decir nada malo", aseguró.

Sobre su pareja, Camilla Rajchman, Antonella Lima dijo que no "puede decir nada" ya que no la conoce. Pese a esto, acertó a pedirle disculpas porque si ella no pasó "un año lindo, ella tampoco".

En cuanto a como fue avanzando su relación con el automovilista, la modelo confesó que su relación se fue "confundiendo un poco" y que vivió una época donde "no estaba bien" y el "Colo" no la "juzgó".

"Era un año atípico, justo el "Colo" Ramírez se había deprimido, se vino de Francia para Nacional, cuando se vino a Nacional, las emociones estaban allá arriba, resulta que vino Suárez, el va al banco...", continuó contando.

De acuerdo a la modelo, el exNacional como pareja la "había descuidado muchísimo" y parecía que eran "prácticamente hermanos".

"Había veces que yo con los chicos me dormía en otro cuarto, pero sin tener discusiones ni nada", dijo.

"Entonces fue ahí capaz que entré a ver qué se siente esto. Después de ser madre dos veces consecutivas, después del coronavirus. Capaz que fue eso un poco lo que me confundió, pero hoy en día te digo que obviamente no tenemos amistad con Santiago, pero por mí lo mejor, de mi parte lo mejor", sostuvo.

Sobre la denuncia que había puesto contra Urrutia a nivel del juzgado de familia y otra a nivel penal, Lima dijo que decidió no continuar con eso por todo "lo mal que pasó" su familia con el anterior litigio y lo que pasó ella "sentimentalmente".

"Le dije no (a su abogado), saca todo, que se termine todo acá, quiero pasar el verano en paz, quiero estar tranquila", dijo y añadió: "No podés vivir en guerra, la vida es una sola".

Consultada por los chats "subidos de todo" que mantuvo con Urrutia y si el 'Colo' Ramírez tenía conocimiento de ellos, dijo: "El 'Colo' supo todo desde un principio, él nunca se enteró nada por un diario, por un medio de comunicación, por nada".

"Estamos desde los 13 juntos y en el momento que a mí me pasa algo... Éramos amigos con Santiago y él sabía. Yo fui a la fiesta de Santiago que hizo en el 2022, él siempre supo todo y en el momento que pasó algo, él siempre supo todo", aseguró.

"Estaba totalmente al tanto de esto, por eso fue que había un distanciamiento", confesó la modelo y cerró contando que luego de que trascendiera la denuncia contra ella y toda la "polémica", él se puso de su "lado" y la apoyó.