Polémica por la cifra de dinero que se llevó el Inter Miami de Messi y Suárez al consagrarse campeón de la MLS

La obtención del campeonato de la liga MLS alcanzada por Inter Miami el fin de semana de la mano de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul , entre otras figuras sudamericanas, despertó una nueva polémica: la cifra ínfima correspondiente al premio mayor.

Es que sólo al comparar el valor de mercado de algunas de las principales figuras del conjunto de Florida, el botín alcanzado revela una disparidad casi irrisoria.

La MLS premió al Inter Miami con 300.000 dólares. Una cantidad económica que parece elevada para los espectadores, pero que no tiene ningún punto de comparación con los premios que se dan en el resto del mundo del fútbol, sobre todo en la liga europea, o bien con la cotización de las figuras de las que detenta el plantel.

image

El subcampeón, los Whitecaps, cobrarán 150.000 dólares. Y los finalistas de cada conferencia recibirán 100.000 dólares como reconocimiento de estar entre los cuatro mejores de la temporada. Después reciben 47.500 dólares los semifinalistas de conferencia, y 20.000 dólares los eliminados en la primera ronda de la fase de play-off.

¿Qué liga de fútbol del mundo paga el mayor premio económico a los ganadores?

image

El conjunto que mejor cobra, siempre sumando los derechos de TV y el premio por ser campeón, es el de Inglaterra. La Premier League abona una suma cercana a los 170 millones de euros. Lo continúa España, donde el triunfador recibe alrededor de 100 millones de euros.

En tercer lugar se ubica la competición alemana, con 76 millones para el ganador. En Italia se cobra cerca de 70 millones. Y Francia cierra el top5 europeo con 60 millones de euros.