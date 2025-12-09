Dólar
Polémica por la cifra de dinero que se llevó el Inter Miami de Messi y Suárez al consagrarse campeón de la MLS

Es que sólo al comparar el valor de mercado de algunas de las principales figuras del conjunto de Florida, el botín alcanzado revela una disparidad casi irrisoria.

9 de diciembre 2025 - 13:18hs
Inter de Miami

La obtención del campeonato de la liga MLS alcanzada por Inter Miami el fin de semana de la mano de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul, entre otras figuras sudamericanas, despertó una nueva polémica: la cifra ínfima correspondiente al premio mayor.

Es que sólo al comparar el valor de mercado de algunas de las principales figuras del conjunto de Florida, el botín alcanzado revela una disparidad casi irrisoria.

Inter de Miami
Inter Miami

Inter Miami

Según el sitio Transfermarkt, Inter Miami está valorado en 77,88 millones de euros.

¿Cuánto dinero cobra el Inter Miami por ser campeón de la MLS?

La MLS premió al Inter Miami con 300.000 dólares. Una cantidad económica que parece elevada para los espectadores, pero que no tiene ningún punto de comparación con los premios que se dan en el resto del mundo del fútbol, sobre todo en la liga europea, o bien con la cotización de las figuras de las que detenta el plantel.

Luis Suárez 
CUATRO VECES CAMPEÓN

Luis Suárez dio marcha atrás sobre sus dichos de que Uruguay solo tiene dos mundiales ganados y no cuatro: "Fue con humor", expresó

El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos
NACIONAL

Se pincha la llegada de Luis Suárez a Nacional, que se perfila para renovar con Inter Miami por una nueva temporada en la MLS

image

El subcampeón, los Whitecaps, cobrarán 150.000 dólares. Y los finalistas de cada conferencia recibirán 100.000 dólares como reconocimiento de estar entre los cuatro mejores de la temporada. Después reciben 47.500 dólares los semifinalistas de conferencia, y 20.000 dólares los eliminados en la primera ronda de la fase de play-off.

¿Qué liga de fútbol del mundo paga el mayor premio económico a los ganadores?

image

El conjunto que mejor cobra, siempre sumando los derechos de TV y el premio por ser campeón, es el de Inglaterra. La Premier League abona una suma cercana a los 170 millones de euros. Lo continúa España, donde el triunfador recibe alrededor de 100 millones de euros.

En tercer lugar se ubica la competición alemana, con 76 millones para el ganador. En Italia se cobra cerca de 70 millones. Y Francia cierra el top5 europeo con 60 millones de euros.

