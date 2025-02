Alerta en la selección argentina: otro posible titular ante Uruguay se lesionó a un mes del clásico por las Eliminatorias

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) puso a la venta la semana pasada las entradas para este partido que se agotaron en solo cuatro días.

A casi un mes del clásico entre Uruguay y Argentina por las Eliminatorias, un nuevo futbolista del combinado albiceleste se lesionó y está en duda para el partido.

Manchester United's Argentinian defender #06 Lisandro Martínez reacts as he is evacuated on a stretcher following an injury during the English Premier League football match between Manchester United and Crystal Palace at Old Trafford in Manchester, north

Lisandro Martínez salió llorando y en camilla de la cancha

FOTO: AFP