Brasil vs Uruguay: el llamado especial de Vinicius a los hinchas brasileños antes de enfrentar a la celeste

La Seleção, que no gana el título mundial desde 2002, ha tenido resultados decepcionantes en los últimos años, aunque ha mejorado recientemente y ya está en la cuarta posición del clasificatorio, a cinco puntos del líder, Argentina.

Vini se mostró confiado en que el grupo llegará preparado para la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México en menos de dos años.

"Tenemos jugadores con mucha experiencia, que ya jugaron mundiales. Junto con nuestro pueblo, junto con nuestra plantilla, con la comisión técnica, estoy seguro de que llegaremos preparados, que es lo más importante para la próxima Copa del Mundo", afirmó.

El jugador de 24 años admitió su irregularidad con el scratch, la selección más veces campeona del mundo, donde no consigue exhibir el mismo nivel que muestra con su club.

Vinícius Júnior #7 of Brazil reacts after taking a shot against the United States during the Continental Clasico 2024 game at Camping World Stadium on June 12, 2024 in Orlando, Florida.

Vinicius Jr. de Brasil

Foto: Rich Storry/Getty Images/AFP