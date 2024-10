Del error que asumió la AUF en 2023 a los precios de 2024: la evolución del valor de las entradas de la selección de Uruguay en las Eliminatorias 2026

20240623 MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 23: Fans of Uruguay cheer during the CONMEBOL Copa America 2024 Group C match between Uruguay and Panama at Hard Rock Stadium on June 23, 2024 in Miami Gardens, Florida. Rich Storry/Getty Images/AFP Rich Storry / GET

La AUF ajustó los valores a la baja para el segundo partido del clasificatorio mundialista, en octubre del año pasado ante Brasil, cuando agotó las localidades.

Ante Paraguay en setiembre, el anuncio de Luis Suárez de su retiro de la selección activó la venta de entradas que venía muy baja. El encuentro se jugó a estadio colmado.

Para el próximo ante Ecuador, la AUF volvió a rebajar el precio de las localidades.

Si la comparación del precio de las entradas se realiza entre el primer partido de estas Eliminatorias, ante Chile, con los precios para el próximo encuentro ante Ecuador, la variación de precios fue de hasta 51% menos entre setiembre 2023 y octubre 2024.

20240627 FBL - COPA AMERICA - 2024 - URU - BOL - FANS Uruguay fans cheer as players arrive on the pitch ahead of the Conmebol 2024 Copa America tournament group C football match between Uruguay and Bolivia at MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey

Hinchas de Uruguay

Foto: Charly Triballeau / AFP