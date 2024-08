"Pensé que me estaba jodiendo": el campeón del mundo sub 20 reservado por Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay

SELECCIÓN URUGUAYA ¿Leo Fernández a la selección de Uruguay? "No me extraña", dijo Diego Aguirre sobre quienes piden que Marcelo Bielsa lo convoque

El extremo se enteró de la reserva por su representante, Edgardo “Chino” Lasalvia

“Ayer me llamó el Chino, mi representante, y me dio la noticia él”, dijo. “Fue una sorpresa, no me lo esperaba, cuando me dijo pensé que me estaba jodiendo. Después me mandaron la convocatoria y era así. Lo tomé con sorpresa totalmente”, comentó.

El festejo de Abaldo

Abaldo también se refirió a otros compañeros de la sub 20 que aparecen en la lista de reservados, como es el caso de Luciano Rodríguez y Randall Rodríguez.

“Con Luciano aún no hablé y le voy a mandar mensaje a Randall que vi que también estaba”, señaló.

El extremo también valoró que ya entrenó con Marcelo Bielsa cuando fue convocado al Preolímpico sub 23.

“Fue mucho aprendizaje, saber lo que le gusta a Marcelo es importante, y al tenerlo cerca te da el envión para querer estar en la mayor”, señaló.

“Ahora que me tenga en la mira ya me deja contento, por más que luego no me cite”, comentó.