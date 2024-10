El impresionante cambio físico de un jugador de la selección de Uruguay cuyo peso fue analizado por Marcelo Bielsa; mirá foto y video

"Hablé con Marcelo sobre el peso, llegué con un tema de peso. Acá en Brasil se trabaja mucho para la masa muscular y llegué con aumento de peso en ese sentido, de masa muscular. Me sentía bien, pero a Marcelo le gusta más fino para que esté más ágil para los extremos, más rápido, más liviano en el 1 contra 1 ; creo que tiene un poco de razón, no digo que me dijo que estaba gordo, pero estaba más pesado en masa muscular. Sé que bajando un poquito voy a estar más liviano para cumplir lo que él me pide", dijo el delantero en Carve Deportiva.

Esa declaración fue motivo de una pregunta a Marcelo Bielsa en su última conferencia.

Al respecto, el seleccionador se explayó explicando el tema del peso en los futbolistas.

Luciano Rodríguez en su llegada al Complejo AUF Luciano Rodríguez en su llegada al Complejo AUF Foto: @Uruguay

“La mejor respuesta es la que le dé el jugador porque evita la mía, por eso me inhibe comentarlo”, comenzó diciendo Bielsa, quien sin hacer pausas continúo con su respuesta: “En relación al peso de un jugador siempre le doy muchísima importancia al tema. Y le voy a explicar por qué. Cuando un jugador está en su mejor peso hay deducciones que son muy importantes. El jugador que está en peso está entrenado, sino no logra estar en peso. Si está entrenado y en peso es un buen profesional. El jugador que está en peso tiene poca necesidad de resolver problemas de ansiedad. Quiere decir que, además, está tranquilo. Si está en peso, está entusiasmado, porque quien le reclama un peso ideal está respondiendo a la propuesta de llegar a su peso ideal. Aquí la pregunta inevitable es, ¿cuál es el peso ideal de un jugador? Desde mi opinión es el peso con el que un jugador ha transcurrido un período de tiempo suficientemente prolongado con actuaciones satisfactorias. Cuando quiere saber el peso ideal de un jugador, en mi caso, tengo una planilla en la que veo rendimiento físico, futbolístico y peso del jugador. Entonces, si veo que el jugador tiene buen nivel, en un período largo de tiempo, eso es un mes, veo ese peso y concluyo que en este período de tiempo vos jugaste muy bien y tu peso fue tal. Entonces, le planteo al jugador, ¿vos considerás que ese es tu peso ideal? Porque después hay otros tipo de valoraciones. Cuando el jugador juega bien es porque está entrenado y sobrado de la energía que exige el cuerpo. Lo que le dije a Luciano fue que tuvo el peso ideal, que lo verifiqué cuando conviví con él en el Preolímpico y tenía un peso diferente al actual. Y esto es importante, y así se lo transmití: tengo una idea sobre tu peso ideal vinculado con el Preolímpico, pero cualquier diferencia que haya entre tu opinión y la mía, la importante es la tuya; entre cualquier diferencia que haya entre la opinión de tu club y la mía, la importante es la de tu club. Yo no quiero superponerme a tus sensaciones y a quienes te pagan y te ven todos los días. Si vos tenés dudas, le dije, primero hacé lo que a vos te parezca y segundo lo que te indiquen en tu club. Si por allí lo que te comento te puede ayudar, te lo comento. Entonces le dije, cuando te vi jugar al mejor nivel te vi en este peso. No te preocupes por obedecerme a mí, no me debés obediencia. Si jugás bien, desde mi humilde opinión te convoco. Y si yo no te hiciera este comentario no te estaría ayudaron".

Finalmente, también sin hacer pausas en su explicación, concluyó: "Corro un riesgo enorme en dar esta respuesta porque sé perfectamente que nadie mejor que el club que lo ve todo los días para decir qué tienen que hacer con él, y además él mismo”.