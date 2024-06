Video: el mensaje de Paco Casal a Edinson Cavani: "Esta sociedad necesita muchos Cavani"

"Querido Edi ya siento un dejo de nostalgia por esta decisión de no jugar más con la camiseta de todos. Gracias en nombre mío, gracias en nombre de todos los que me conocen y te conocen por todos estos años de dedicación a esta causa", comenzó diciendo Casal.

"La tecnología hoy permite que cuando en algún boliche se pueda hablar o algún viejo cuando hable en 20 años y diga que Cavani era un crack, los pibes van a tener la posibilidad de verte a diferencia de mi generación que no pudimos ver a una cantidad de cracks porque no existía esa tecnología", agregó.

"Lo más importante que yo saco de todo esto, es que vos aparte de ser un crack adentro de la cancha fuiste y sos un crack afuera. Y eso lo resalté toda la vida, en todos estos años que tengo de fútbol. Es muy difícil de lograr las dos coronas y vos las tenés", le dijo Casal, que nunca representó a Cavani ni participó en sus transferencias.

Un legado más allá de la selección uruguaya

"Vas a ser un referente social porque hay una cantidad de pibes que se van a tener que reflejar en vos a partir de las charlas de familia y las charlas de boliche porque sos un personaje que solo los que te pudimos tratar sabemos cómo has sido, no renunciaste nunca a tus orígenes, fuiste siempre el mismo pibe que me imagino fuiste de niño pero que se convirtió en un hombre e hizo de la honestidad, de los valores y de la humildad una forma de vivir".

"Esta sociedad necesita muchos Cavani. Entonces, dejaste de ejercer como crack adentro de una cancha por lo menos hoy con la camiseta de la selección, pero no me cabe duda que vas a seguir ejerciendo como crack afuera, durante muchísimos años. Salud Edi. Un beso grande para vos y los tuyos. Y siempre futbolísticamente vas a ser recordado, pero seguís activo en la vida, el crack de la vida", concluyó Casal.

