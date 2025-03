Enzo Fernández, figura de la selección argentina, se reconcilió con Valentina Cervantes, previo al partido con Uruguay por Eliminatorias

En octubre de 2024 fue Cervantes, de 25 años, quien anunció en sus redes sociales la ruptura de la pareja: “Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor. Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.

Este jueves, en LAM, Cervantes dijo: “Tuvimos nuestras charlas; también, arreglamos las cosas que capaz no estábamos muy de acuerdo. Pudimos acomodarnos todo bien para seguir con la familia, claro, y, obvio, con nuestra pareja”.

“Siempre digo que si no hubiera amor, hoy no estaría con Enzo y, por suerte, sé que eso es lo que sobra. También, accedí a darle una segunda oportunidad. Soy de dar segundas oportunidades y, si es mi familia, más todavía”.

Consultada sobre ese supuesto romance, Cervantes declaró: “Yo a la chica no la conozco, tampoco la puedo juzgar, a mí no me hizo nada. Y si estaría con Nicki Nicole, estando separados, tampoco. Prefiero no meterme ahí”.