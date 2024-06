Es oficial: Fabián Coito vuelve a la selección de Uruguay sub 20 y la AUF lo presentó

Después de que el presidente Ignacio Alonso diera por hecha la contratación de Fabián Coito como entrenador de la selección de Uruguay sub 20, la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) hizo este jueves el anuncio formal del laureado entrenador de las selecciones juveniles.

En 2007 entrenó a la selección sub 15, entre 2009 y 2014 estuvo al frente de la sub 17 guiando a Uruguay a su primera final de Mundial en la categoría (México 2011) mientras que entre 2014 y 2019 se hizo cargo de la sub 20.