La dura crítica de Eduardo Mosegui, de la AUF, a José Luis Palma presidente de Liverpool: "A veces nos falta esa ética deportiva o comercial"

"Hay que gente que lo único que le interesa es hacer daño, por temas personales. Son los mismos que el otro día estuvieron en contra de un contrato de US$ 40 millones con una empresa como Nike. Para muchos es un sueño ver a la selección vestida por una marca que viste a las mejores del mundo. Esos fenómenos ilustrados estuvieron en contra de eso. Y como si fuera poco generan esta incertidumbre con esta denuncia, en un ámbito como es el financiero que es muy delicado, donde cualquier duda razonable genera repercusión o decisiones", afirmó Mosegui en diálogo con Carve Deportiva AM 1010.

Mosegui se refirió a la denuncia penal que en los primeros días de setiembre 12 clubes interpusieron ante Fiscalía por supuestos delitos cometidos en la presentación de los balances.

La denuncia penal fue presentada por Liverpool, además de Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Fénix, Progreso y River Plate, de Primera, Uruguay Montevideo, de Segunda, y Artigas SAD, Bella Vista, Canadian y Rocha FC de la Primera División Amateur.

Estos clubes están alineados políticamente con la empresa Tenfield, dueña de los derechos televisivos del fútbol uruguayo hasta el 31 de diciembre de 2025. Las instituciones pretenden que se renueve el contrato con Tenfield mientras que la AUF espera que el mismo venza para hacer una licitación y generar un nuevo modelo de negocios.

Mosegui también refirió a la decisión del Banco República de congelar la línea de crédito a la AUF.

"Hay directores del Banco República que están muy vinculados del fútbol y eso te lleva a ser parte de la situación: o estás del lado de los que tienen 20 votos, que empezaron siendo 25, cada vez son menos, o del que son 56, y depende del lado que estés la visión con que se ve. Creo que no es muy profesional. La AUF no se ha atrasado en un día ni en un dólar con todas las obligaciones que tiene con el Banco República, históricamente. Es una estrategia más de desprestigiar", dijo Mosegui.

"El único que podía hablar en esos tonos era el presidente de Liverpool que el otro día dio una clase de cómo se debe gestionar bien un club y trató de ineptos a los demás, inclusive a los que lo aplaudían. Si un club en Uruguay se jacta de tener superávit, de no deberle a Tenfield, al Banco ni a la AUF, y al lado hay 8, 10 instituciones pasando situaciones adversas, endeudados, que necesitan generar activos, siendo tratados de ineptos y aplaudían al presidente exitoso, no se entendía mucho la situación", afirmó.

"Dio una muy linda clase de cómo se debe gestionar. Se habló de ética, pero yo que vengo del fútbol del interior, sé que cuando el presidente de Liverpool va a traer a un chico del interior, de una sub 15 o una sub 14, lo primero que hace es topear un derecho que es legítimo que es un porcentaje del jugador y si el jugador se vende no le va a reconocer lo que ese club que lo formó genuinamente debería recibir, porque se lo topea. Entonces, cuando se habla de ética deportiva o comercial a veces nos falta esta ética deportiva o comercial", concluyó Mosegui.