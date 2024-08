Los partidos de Eliminatorias que se perderán los jugadores de la selección de Uruguay sancionados por Conmebol

El pasado 19 de agosto, el ex Juventus sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo hizo perderse, por precaución, el último partido de los Spurs.

Quedará habilitado para enfrentar a Colombia, rival que eliminó a Uruguay en la Copa América y contra el que se generó el lío entre jugadores e hinchas.

El lateral de Nápoli no estará contra Paraguay y Venezuela, en la doble fecha que se avecina y por la cual Bielsa deberá entregar este viernes la lista de convocados, y tampoco estará ante Perú.

Quedará habilitado para jugar contra Ecuador, de local, en octubre.

20240706 FBL-COPA AMERICA-2024-URU-BRA Uruguay's defender #04 Ronald Araujo leaves the pitch after picking up an injury during the Conmebol 2024 Copa America tournament quarter-final football match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadium in Las Ve

El zaguero de Barcelona Ronald Araujo, está de baja por lo que resta de este año y fue operado en julio de su lesión en el tendón del isquiotibial del muslo derecho.

Cumplirá su sanción ante Paraguay, Venezuela y Perú, pero ya se sabe que no estará tampoco, por la lesión, ante Ecuador, Colombia y Brasil por lo que apunta para reaparecer en marzo de 2025, contra Argentina, en el Centenario.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 13: José María Giménez of Uruguay talks to Referee Alexis Herrera after being injured during the CONMEBOL Copa America 2024 third place match between Uruguay and Canada at Bank of America Stadium on July 13, 2024 in Charlo

José María Giménez

FOTO: AFP