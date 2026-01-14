¿Quién es para el brasileño Paulo Silas el mejor jugador uruguayo de la historia? Mirá los nombres que eligió el 10 que pasó por Central Español

El exfutbolista brasileño Paulo Silas eligió a los mejores jugadores de varias selecciones potencias mundiales, entre los cuales fue consultado por un jugador uruguayo, eligiendo a Pedro Virgilio Rocha.

Entrevistado por Vitor Peixoto, un streamer brasileño, Silas, de 60 años, dio su veredicto sobre los mejores.

En Brasil, Silas eligió a Zico porque la compulsa excluyó a Pelé de la elección.

En España a Andrés Iniesta.

Y luego fue turno de Uruguay.

Contemporáneo de cracks como Enzo Francescoli, Ruben Sosa o Ruben Paz, Silas retrocedió en el tiempo para hacer su elección.

En 1990, Silas, mundialista con Brasil en México 1986 e Italia 1990, campeón del mundo sub 20 en Unión Soviética 1985 siendo mejor jugador del torneo, y campeón de América en 1989, llegó a Uruguay para jugar en Central Español.

Fue todo una rareza en la historia del fútbol uruguayo. Central Español se había prestado para hacer un pase puente de Sporting Lisboa, a través de Central Español, a Cesena y cuando el mismo se trancó, el jugador llegó a Uruguay para no quedar parado.

Eran operaciones frecuentes por aquellos tiempos para evitar pagar impuestos en el pase.

Silas jugó contra Rentistas, Progreso y Cerro marcando tres goles hasta que se destrabó su llegada a Italia y emprendió viaje.

El talentoso volante se formó en San Pablo, club al que defendió de 1983 a 1988, antes de irse a Sporting de Lisboa.

Por eso eligió a Pedro Virgilio Rocha, leyenda de Peñarol y de la selección uruguaya.

Nacido el 3 de diciembre de 1942 en Salto, Rocha debutó en Peñarol el 2 de abril de 1960 en un amistoso jugado en Córdoba contra Belgrano, donde el aurinegro ganó 4-3 con un gol suyo al minuto de juego.

Espigado volante interior derecho, un clásico número 8, Rocha destacaba por su juego de cabeza levantada, su gran manejo de pelota, su lectura de juego y su mortífera pegada, además de su capacidad para cabecear. Fue uno de los jugadores más elegantes que se recuerden en la historia del fútbol uruguayo.

Además fue determinante y ganador. Fue campeón uruguayo en 1960, 1961 y 1962 completando el primer quinquenio de Peñarol, 1964, 1965, 1967 y 1968. Fue campeón de la Copa Libertadores en 1966, de la Copa Intercontinental en 1966 y de la Supercopa de Campeones Intercontinentales en 1969.

Disputó 458 partidos y anotó 214 goles.

En 1970 pasó a San Pablo donde disputó 393 partidos con 119 goles, permaneciendo en el tricolor paulista hasta 1977.

Fue campeón paulista en 1971 y 1975 y campeón brasileño, por primera vez en la historia del club, en 1977.

Fue elegido el mejor 10 del fútbol brasileño en una década en la que Brasil fue campeón mundial en México 1970 con un equipo formado por cinco números 10: Pelé. Jairzinho, Gérson, Tostão y Rivelino.

Silas conoció de cerca esa leyenda y por eso no dudó en elegir a Rocha que fue el primer futbolista de la historia de Uruguay en jugar cuatro mundiales, récord igualado en 2022 por Martín Cáceres, Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani.

El formato del juego que le propusieron a Silas fue comparar jugadores y eliminarlos hasta elegir al mejor futbolista que vio.

Por Italia eligió a Andrea Pirlo, por Portugal a Eusebio, por Alemania a Franz Beckenbauer y por Argentina a Diego Armando Maradona.

En las comparaciones, Silas terminó eligiendo a Maradona como el mejor jugador que vio en su vida.