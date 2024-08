"Sensaciones positivas": Ignacio Alonso adelantó que esta semana se sabrán las sanciones a los jugadores de Uruguay

"No creo que esté hoy, pero va a ser suficientemente rápido para que esté esta semana", agregó.

"Sensaciones positivas", dijo Ignacio Alonso

Sobre sus sensación, tras las declaraciones, Alonso dijo: "Me quedan sensaciones positivas en cuanto a que todos los testigos pudieron plasmar el contexto que vivieron ese día, es sabido y público, pero seguramente no tuvieran la misma percepción los integrantes del tribunal. Cuando uno escucha algunos testimonios de familiares de futbolistas, de colaboradores, va renconstruyendo lo que se vivió y con la coherencia que se declaró, quedó una imagen que es la real sobre los episodios, que marcan que no hubo una actitud agresiva, de beligerencia hacia los hinchas colombianos, hubo un contexto de agresiones que sufrieron uruguayos entre los que estaban banco de suplentes y familiares directos. Creo que se plasmó, es lo que todos entendemos que sucedió y vimos lo que vimos, sobre eso buena parte de los testimonios. Así estamos una sensación positiva, en cuanto a la coherencia que manejó la defensa de Uruguay fue sólida".

De todas formas, prefirió no adelantarse: "Si bien son diferentes las imputaciones de los 11 jugadores, en este caso prefiero no adelantarme, no quiero marcar un condicionamiento hacia un tribunal que tiene que actuar".

Marcelo Bielsa declaró 45 minutos

También declaró el técnico de Uruguay, Marcelo Bielsa, a quien la Conmebol le abrió un expediente por sus declaraciones previas al partido por el tercer puesto contra Canadá.

"Las declaraciones son reservadas. Marcelo tuvo una larga exposición, de 45 minutos, y contextualizó sus declaraciones, explicó las mismas, hay un terreno donde no podemos entrar porque es reservada".

La selección tiene que conocer esta semana la resolución de Conmebol porque el entrenador tiene que armar la lista de convocados para los próximos dos partidos de Eliminatorias, el 6 de setiembre contra Paraguay y el 10 de setiembre frente a Venezuela.