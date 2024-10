Video: el jugador de la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa que fue al clásico Nacional vs Peñarol y se fue caminando entre los hinchas, tras sacarse fotos

Tras el partido, el golero se fue caminando entre los hinchas, los que le pidieron fotos, a los que accedió, contento tras el triunfo de su exequipo del que es hincha.

Rochet aseguró este domingo tras las declaraciones de Luis Suárez sobre el seleccionador Marcelo Bielsa que el histórico goleador contó cosas que ocurrieron y que todo se resolverá "puertas adentro".

"Luis tomó la decisión de expresarse. Está en todo su derecho de hacerlo", apuntó el portero en diálogo con la prensa local en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Asimismo, dijo que lo que a él le corresponde es sumarse a la selección y aclarar las cosas que sucedieron -principalmente durante la última Copa América- para tratar de solucionarlas y que el ambiente sea agradable para poder trabajar.

Consultado sobre si los jugadores de la Celeste hablaron sobre el asunto, Rochet dijo que aún no lo hicieron y que seguramente se juntarán para hacerlo.

CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 13: Luis Suárez of Uruguay celebrates with teammate Sergio Rochet after scoring the team's fourth penalty in the penalty shoot out during the CONMEBOL Copa America 2024 third place match between Uruguay and Canada at Bank

Luis Suárez y Sergio Rochet de la selección de Uruguay celebran el tercer lugar en la Copa América 2024

FOTO: AFP