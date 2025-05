"Traidor": el compañero de Darwin Núñez en Liverpool que se encamina para jugar con Federico Valverde en Real Madrid y al que hinchas no le perdonan su salida

"Ha habido mucho ruido sobre qué decisión iba a tomar. Sé que mucha gente piensa que debía haberlo dicho antes y que otra dice que esperara al momento adecuado, pero personalmente creo que el foco tenía que estar en el campo. Cuando estás en medio de la pelea por títulos, tienes que tomar la mejor decisión por el equipo y no permitir distracciones. Quería hacerlo cuando la temporada estuviera acabada , no después del último partido, pero cuando ya no hubiese nada en juego", reconoció Alexander-Arnold, que ganó el pasado domingo su segunda Premier League con los 'Reds'.

El lateral fue preguntado sobre si los éxitos de esta temporada le hicieron cambiar de opinión respecto a quedarse en el Liverpool.

"Sí, al 100 %, fue una gran posibilidad. Tengo plena confianza en el técnico y en el club, en que van a ir hacia adelante. No es que crea que no vamos a luchar por títulos, porque sé que el entrenador es un ganador, y lo has podido ver esta temporada. Así que no es que no tuviera confianza en ello, pero sentía que necesitaba un cambio. Es algo que quiero probar como persona y como futbolista, irme a otro lado a probarme".

La decisión de Alexander-Arnold de abandonar el club en el que ha estado las dos últimas décadas ha levantado ampollas entre algunos aficionados que tratan al jugador de "traidor".

FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAM Liverpool's English defender #66 Trent Alexander-Arnold applauds as he is substituted during the English Premier League football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield in Liverpool, north west England on A Trent Alexander-Arnold Foto: AFP

"Entiendo al 100 % que haya gente decepcionada con mi marcha. He sido aficionado de este club toda mi vida y me ha dado la oportunidad de jugar y de conseguir todo esto, así que lo entiendo. Yo he crecido viendo a jugadores que te encantaban y se iban, jugadores que han ganado títulos y con los que sentías una conexión, así que los entiendo, porque a mí también me pasó. Entiendo que a algunos les decepcionará y a otros les enfadará. Cuando tomas una decisión así es algo que no quieres que pase, decepcionar a muchas personas, por eso es difícil. Es algo que ha estado en mi cabeza durante mucho tiempo y ahora que lo he podido contar siento que me he quitado un peso de encima".

Los rumores de Alexander-Arnold a Real Madrid

Los rumores en los últimos meses sobre su eventual fichaje por Real Madrid provocaron un cierto distanciamiento del jugador con la afición 'Red', muchos de los cuales consideran que el defensor debería seguir en el club para convertirse en una leyenda.

Pero su estatus como uno de los jugadores preferidos por los aficionados queda reflejado en el gigantesco mural en las cercanías de Anfield dedicado al futbolista. En él, aparece su figura, de espaldas, con la leyenda: "Sólo soy un chico normal de Liverpool cuyo sueño se ha hecho realidad".

Y así lo demostró de nuevo recientemente en las celebraciones por el título de la Premier League, en las que fue uno de los jugadores más participativos y entusiastas.

Liverpool's English defender #66 Trent Alexander-Arnold Trent Alexander-Arnold Foto: AFP

Tras formar parte del equipo que perdió 3-1 el domingo contra el Chelsea, en partido intrascendente para los 'Reds', a Alexander-Arnold le quedan tres partidos para decir adiós al Liverpool, dos de ellos en Anfield, el próximo domingo contra el Arsenal y en la última jornada de la Premier League, el 25 de mayo, frente al Crystal Palace.

Queda por confirmarse el nuevo destino del jugador y, en el caso de que sea el Real Madrid, saber si Alexander-Arnold participará ya con su nuevo club en el Mundial de Clubes que se disputará en Estados Unidos del 14 de junio al 13 de julio.

Una competición, que estrena formato con 32 equipos, en el que no estará presente el Liverpool, que no se clasificó.

Con base en EFE y AFP