"Una grosería" que genera "suspicacias": oposición cuestionó que investigación sobre chats destruidos fuera en Presidencia, "bajo la órbita" de Jorge Díaz

Carolina Ache entrando a declarar junto con sus abogados, entre ellos el exfiscal de Corte, Jorge Díaz Leonardo Carreño

Con críticas de la oposición y dudas en el Frente Amplio , el Senado aprobó la designación de Carolina Ache como nueva embajadora en Portugal . Salió con 17 votos en 31.

La discusión, que comenzó en la noche del martes y terminó –tras un cuarto intermedio– en la mañana del miércoles, se concentró en su rol como vicecanciller, su actuación en la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la posterior investigación judicial . Si bien la causa por la emisión del documento fue archivada, una investigación –sobre la destrucción de chats que formaban parte de un expediente– sigue abierta.

La oposición calificó de “inentendible” la designación porque el período pasado el Frente Amplio la cuestionó con dureza, mientras que el oficialismo destacó la valentía y lealtad que tuvo al exponer que existió una maniobra para ocultar a la Justicia los mensajes que intercambió con Guillermo Maciel.

POLÍTICA Senado aprobó solo con los votos del FA la designación de Carolina Ache como embajadora en Portugal

PARLAMENTO Fuerte cruce en el Senado: Da Silva cuestionó a Carolina Ache por "grabación clandestina" y ella retrucó que se defendió "de una situación particular"

Pero el debate también derivó en cuestionamientos a la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de designar a una abogada de Presidencia al frente de la investigación administrativa de la Cancillería sobre la destrucción del documento , tal como informó El Observador.

Los reproches se dieron porque el actual prosecretario, Jorge Díaz, fue el abogado de Ache durante todo el proceso.

La senadora Graciela Bianchi (PN) calificó la decisión como “una grosería”, mientras que Andrés Ojeda (PC) dijo que generaba “suspicacias” y Robert Silva (PC) habló de “coincidencias” que llamaban la atención.

“Esta investigación que hace la Presidencia se hace bajo la órbita, supervisión y jerarquía del hoy prosecretario de Presidencia Jorge Díaz, quien, ¡oh, casualidad!, es el abogado de quien fuera antes investigada y luego denunciante –y ya no sé qué calidad tiene hoy en esa investigación–, la ex vicecanciller Carolina Ache”, dijo Ojeda.

El senador leyó la resolución que designó a la abogada Victoria Sasso para trabajar en la investigación y se preguntó: “¿de quién depende la doctora Victoria Sasso? ¿O bajo qué órbita está? ¿A ustedes no les parece que esto le agrega turbiedad a un hecho que ya venía bastante turbio y que no aporta ninguna transparencia? ¿Cómo nos pueden pedir a nosotros el voto de esta venia?”.

Tras sus palabras, el senador Sergio Botana (PN) agregó que en 2022 Ache recibió a la instructora de la primera investigación de la Cancillería “junto” a Díaz y ahora se puso al frente a una abogada de la Prosecretaría que “casualmente, el que la encabeza” es su exabogado. También dijo que inicialmente Ache se opuso a entregar los chats porque entendía –asesorada por Díaz– que era una “pesquisa” que excedía el contenido de la investigación.

Silva consideró que había “coincidencias” en la designación y que si el oficialismo estuviera en la oposición estaría “bailando un malambo en la prensa”. “Hay coincidencias, hay cosas que suenan raras. Nosotros tenemos que decirlo. No digo que haya un pago de favores, pero es raro”.

A su turno, Bianchi dio un paso más y habló de “connivencia”. “¿A quien se le dio la responsabilidad de la investigación? Me preocupa que las instituciones del Estado se estén poniendo en una situación muy difícil desde el punto de vista institucional”, expresó.

La senadora pidió que no le “tomen el pelo” y dijo que era una “grosería” la designación. “Es una subestimación a toda la tradición uruguaya de la pureza de las instituciones. No se necesita ser especialista en derecho administrativo para darse cuenta que acá hay un vicio de forma clarísimo. Es de sentido común”.

Defensa y disciplina

El senador Daniel Caggiani, uno de los pocos legisladores oficialistas que tomó la palabra para defenderla, dijo que Ache fue “leal con su gobierno y después tuvo la valentía de denunciar cosas que eran delito” algo que “la enaltece”.

A su vez, negó que haya sido designada por “participar de una estratagema para perjudicar al presidente Lacalle Pou” y desvinculó a Jorge Díaz de la nueva investigación de la Cancillería.

“No hay una relación de una cosa con la otra. Querer juntarlas es querer generar suspicacia. Tampoco es verdad que esa investigación esté comandada por Prosecretaría y Jorge Díaz. Lo que se solicitó fue un abogado a Presidencia porque uno de los indagados (Carlos Mata) era integrante de Jurídica de Cancillería. Se solicitó un abogado externo que no lo designó nadie de este gobierno”, sentenció.

Tras la aprobación, el senador socialista Gustavo González dijo que había votado por “absoluta disciplina partidaria”. A su entender, un embajador debe ser “de absoluta confianza” y Ache no era el caso.