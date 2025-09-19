Mirá en qué consiste el proyecto del INIA y Marfrig que se puede votar en los Premio Nova

INIA y Marfrig: responsables del proyecto “Diferenciación de productos a través del agregado de valor ambiental a la producción ganadera”.

Este año se celebran las 10 ediciones del Premio Nova , el Premio Nacional de Innovación que reconoce, desde 2010, a las iniciativas más innovadoras en Uruguay, considerado un espacio de visibilidad, inspiración y orgullo nacional , con un proyecto del INIA y Marfrig como candidato.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Se trata de un galardón organizado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) , que busca promover una cultura innovadora reconociendo públicamente a las empresas, emprendimientos, organizaciones y proyectos de estudiantes más disruptivos de Uruguay.

En sus nueve ediciones anteriores, han sido premiados proyectos de alto impacto, se destacó a El Observador desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

PODER LEGISLATIVO Encalado de suelos, de qué se trata y el cambio legislativo que encaminó el senador Sebastián Da Silva

GRANJA FerIA, el chatbot que se creó para ayudar a los uruguayos a comer más (y mejor) frutas y verduras

Uno de los 10 proyectos que el público puede votar ahora para elegir al mejor de 10 este año tiene directa relación con el sector productivo, el titulado Marfrig + INIA.

Marfrig + INIA, ¿de qué se trata?

El proyecto “Diferenciación de productos a través del agregado de valor ambiental a la producción ganadera”, ejecutado por el INIA y Marfrig BRF, con financiación de la ANII, ha resultado homenajeado en 2025 junto a otras nueve historias que “dejan huella en la innovación uruguaya”, se explicó desde el INIA.

Uruguay tiene una oportunidad casi única a nivel mundial: producir alimentos a través de la ganadería conservando un ecosistema de pastizales naturales de enorme valor y en particular su biodiversidad silvestre.

El proyecto homenajeado utiliza indicadores para comprender el estado ambiental de sistemas ganaderos e incorpora esa información en su gestión económico-productiva.

Para eso considera la salud del suelo, calidad de agua, emisiones de gases de efecto invernadero, biodiversidad y servicios ecosistémicos emergentes.

La iniciativa también incorpora estrategias de certificación de procesos para valorizar la producción proveniente de estos sistemas.

Para votar por esta propuesta hay que votar ingresando en este enlace

Embed - INIA + MARFRIG BRF

10 proyectos en carrera para el Premio Nova

Kinzbio

Eduvaluer

Scaffold Biotech

Magicbox

Marfrig + INIA

Centro de Esterilidad Montevideo

Guska

Polymera

Eldes

Eolo Pharma

En este enlace se puede conocer más sobre cada uno de esas 10 propuestas