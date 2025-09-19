Dólar
Compra 38,65 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
bruma
Sábado:
Mín  14°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Agro / INNOVACIÓN

Mirá en qué consiste el proyecto del INIA y Marfrig que se puede votar en los Premio Nova

Un proyecto ejecutado por el INIA y Marfrig se puede votar en una nueva edición del Premio Nacional de Innovación organizado por la ANII

19 de septiembre 2025 - 5:00hs
INIA y Marfrig: responsables del proyecto “Diferenciación de productos a través del agregado de valor ambiental a la producción ganadera”.

INIA y Marfrig: responsables del proyecto “Diferenciación de productos a través del agregado de valor ambiental a la producción ganadera”.

Juan Samuelle

Este año se celebran las 10 ediciones del Premio Nova, el Premio Nacional de Innovación que reconoce, desde 2010, a las iniciativas más innovadoras en Uruguay, considerado un espacio de visibilidad, inspiración y orgullo nacional, con un proyecto del INIA y Marfrig como candidato.

Se trata de un galardón organizado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que busca promover una cultura innovadora reconociendo públicamente a las empresas, emprendimientos, organizaciones y proyectos de estudiantes más disruptivos de Uruguay.

En sus nueve ediciones anteriores, han sido premiados proyectos de alto impacto, se destacó a El Observador desde el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Más noticias
Chatbot al servicio de los uruguayos, para que ingieran más porciones de frutas y verduras, útil ello para una mejor salud.
GRANJA

FerIA, el chatbot que se creó para ayudar a los uruguayos a comer más (y mejor) frutas y verduras

Suelos: el encalado de los campos integra el conjunto de buenas prácticas agrícolas.
PODER LEGISLATIVO

Encalado de suelos, de qué se trata y el cambio legislativo que encaminó el senador Sebastián Da Silva

Uno de los 10 proyectos que el público puede votar ahora para elegir al mejor de 10 este año tiene directa relación con el sector productivo, el titulado Marfrig + INIA.

Marfrig + INIA, ¿de qué se trata?

El proyecto “Diferenciación de productos a través del agregado de valor ambiental a la producción ganadera”, ejecutado por el INIA y Marfrig BRF, con financiación de la ANII, ha resultado homenajeado en 2025 junto a otras nueve historias que “dejan huella en la innovación uruguaya”, se explicó desde el INIA.

Uruguay tiene una oportunidad casi única a nivel mundial: producir alimentos a través de la ganadería conservando un ecosistema de pastizales naturales de enorme valor y en particular su biodiversidad silvestre.

El proyecto homenajeado utiliza indicadores para comprender el estado ambiental de sistemas ganaderos e incorpora esa información en su gestión económico-productiva.

Para eso considera la salud del suelo, calidad de agua, emisiones de gases de efecto invernadero, biodiversidad y servicios ecosistémicos emergentes.

La iniciativa también incorpora estrategias de certificación de procesos para valorizar la producción proveniente de estos sistemas.

Para votar por esta propuesta hay que votar ingresando en este enlace

Embed - INIA + MARFRIG BRF

10 proyectos en carrera para el Premio Nova

  • Kinzbio
  • Eduvaluer
  • Scaffold Biotech
  • Magicbox
  • Marfrig + INIA
  • Centro de Esterilidad Montevideo
  • Guska
  • Polymera
  • Eldes
  • Eolo Pharma

En este enlace se puede conocer más sobre cada uno de esas 10 propuestas

Temas:

INIA Marfrig ANII PREMIOS NOVA

Seguí leyendo

Las más leídas

El meteorólogo advirtió por inclemencias severas
CLIMA

Meteorólogo confirma la llegada de ciclón extratropical y advierte que "es grave" por las condiciones actuales: qué esperar

Funcionarios de cuadrilla.
INDUSTRIA

Por deuda millonaria, UTE cortó servicio de energía eléctrica a empresa Tether que tiene a Sartori como directivo

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil
OPORTUNIDAD

Llamado laboral para choferes de Cámara de Senadores: no pide bachillerato y ofrece sueldo de hasta $144 mil

Ana Inés Martínez
REDES SOCIALES

"Esto es lo que toleramos las mujeres": el mensaje de Ana Inés Martínez tras las críticas por dar la noticia de un pase en Peñarol

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos