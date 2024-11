Nacional ganó bien y Peñarol perdió un partido increíble en la antesala del clásico de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Gastón Semiglia lo secundó con 14 puntos y James Feldeine con 12. Este último lideró las asistencias con 4 junto a Mateo Sarni.

El bolso sigue invicto con Hebraica Macabi con tres partidos jugados y sin derrotas.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Increíble derrota de Peñarol contra Malvín

Peñarol, por su parte, le ganaba 45-32 a Malvín en El Canil, tras un aplastante segundo cuarto de 28-7, pero en el segundo tiempo se vio netamente superado por el equipo de quien fuera su entrenador las dos últimas temporadas, Pablo López.

El playero tuvo un parcial de 53-38 en el segundo tiempo y se quedó con el triunfo en los últimos segundos, por 75-73.

Carlton Guyton fue la figura con 29 puntos y el juvenil Nicolás Martínez sentenció el juego con un triple sobre la bocina, luego de errar sus dos primeros intentos.

Kiril Wachsmann no aportó puntos pero bajó la friolera de 15 rebotes mientras que Anthony Hilliard y Lucas Capalbo lideraron las asistencias con 5 cada uno. Hilliard anotó 17 tantos.

En Peñarol, Brandon Robinson fue el goleador con 20 tantos y Luis Santos firmó un doble-doble de 11 puntos y 11 rebotes.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

¿Cuándo juegan Nacional vs Peñarol por la Liga Uruguaya de Básquetbol?

El clásico entre Nacional y Peñarol se disputará el martes 12 de noviembre.

El partido se jugará en el Polideportivo del Gran Parque Central y comenzará a la hora 21.15.

El clásico corresponde a la tercera fecha de la que aún no se ha disputado ningún cotejo.

Próximos partidos de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Este viernes se completará la cuarta fecha con dos partidos.

Defensor Sporting recibirá a Biguá en cancha de Welcome a la hora 20.15.

A la misma hora, el campeón Aguada recibirá a Cordón.

El domingo comenzará la quinta fecha con el encuentro entre Welcome y Malvín en cancha de la W. Se medirán desde la hora 20.15.

El lunes proseguirá la quinta etapa con Urupan vs Hebraica Macabi en Pando, Aguada vs Biguá en Aguada y Cordón vs Urunday Universitario en Cordón, todos desde la hora 20.15.

El jueves de la semana próxima (14 de noviembre) seguirá la tercera fecha que inaugurarán Nacional vs Peñarol.

Jugarán Malvín vs Hebraica Macabi, Defensor Sporting vs Cordón y Trouville vs Biguá mientras que el sábado completarán la etapa Welcome vs Urunday Universitario y Urupan vs Aguada.

Tabla de posiciones