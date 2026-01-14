Así fue el consumo en 2025: bebidas y cuidado personal lideraron el crecimiento y el interior impulsó las ventas

Durante el 2025, según un informe publicado por Scanntech, se observó una estabilidad en las ventas , con una variación de apenas +0,2% con respecto al 2024 y un crecimiento del 5% en la facturación.

En el acumulado anual, Bebidas y Cuidado Personal fueron las familias de productos con crecimiento (+2,1% vs año anterior). En contraste, Alimentos (-0,7%) y Limpieza (-0,5%) presentaron caídas.

A nivel departamental, las ventas del 2025 crecieron en el interior del país , especialmente en las zonas costeras del este, donde Maldonado se destacó con un aumento del 6% . En el litoral, departamentos como Salto y Artigas también destacaron con un crecimiento del 4% en las ventas. En Montevideo, en tanto, el informe mostró una caída interanual del 1%.

Como es habitual, diciembre fue el mes con mayor crecimiento de ventas , con un aumento interanual del 2,7%. En este período, la categoría Bebidas mostró un fuerte incremento interanual, en un contexto de temperaturas significativamente más elevadas que las observadas en diciembre 2024

Así fue el desempeño interno de las categorías

Dentro de Alimentos, las subcategorías que más crecieron en 2025 fueron los productos frescos (3,8%), los aderezos (3,3%) y los congelados (3,1%). En contraste, se registraron caídas en golosinas (-3,7%) e infusiones (-3,2%).

En Limpieza, los productos para el cuidado de la ropa mostraron un crecimiento del 5,3%, mientras que los productos para el hogar registraron una caída del 5,2%.

Bebidas y Cuidado Personal, por otra parte, mostraron un crecimiento del 2,1% en ambos casos. Dentro de la categoría Bebidas en específico, las ventas durante el año crecieron un 2,7% en bebidas con alcohol y un 2,0% en las sin alcohol, en comparación con el anterior.

En la categoría Cuidado Personal, los mayores aumentos, comparando un año con el otro, se dieron en productos de cuidado oral (4,8%), cuidado capilar (4,7%), cosmética y bebés (4,3% respectivamente).