¿Cómo serán los horarios de los shoppings y supermercados en estas fiestas?

Regalos, compras de última hora y los aprontes finales para las fiestas hacen que los shoppings y centros comerciales tengan por estas horas su punto más alto de demanda.

Para eso, las grandes superficies y los shoppings se preparan con horarios que salen de lo habitual.

En el caso de Tres Cruces , este miércoles 24 de diciembre estará abierto desde las 9 hasta las 18 horas. En los feriados del 25 de diciembre y el 1° de enero el shopping permanecerá cerrado. El 31 de diciembre, en tanto, abrirá a las 9 y cerrará a las 15 horas.

Finalmente, del 2 al 5 de enero el centro comercial permanecerá abierto desde el horario habitual de apertura hasta las 23 horas y el 6 de enero, en Día de Reyes, abrirá de 12 a 22 horas.

En el caso de Montevideo Shopping se replican los mismos horarios, salvo el horario de apertura que parte desde las 10 horas en lugar de las 9. Fuentes cercanas a este centro comercial informaron a Café y Negocios que en cada día del fin de semana alrededor de 50.000 personas visitaron el shopping.

Punta Carretas Shopping estará abierto el 24 de diciembre abrirá desde las 10 y hasta las 18 horas. En Navidad permanecerá cerrado y el 31 de diciembre el horario de atención será de 10 a 15 horas. El jueves 1° de enero estará cerrado. Finalmente entre el 2 y el 5 de enero habrá un horario extendido hasta las 23 horas y el 6 de enero la apertura será al mediodía y el cierra está previsto para las 22 horas.

Nuevocentro Shopping también tendrá horarios especiales en las fiestas. El miércoles abrirá de 10 a 18 horas, el jueves permanecerá cerrado y el 31 de diciembre su horario será de 10 a 15 horas. El jueves 1° de enero estará cerrado y del 2 al 5 de enero el horario se extenderá de 10 a 23 horas, mientras que el 6 de enero abrirá de 12 a 22 horas. En su Zona Kids, destinada al cuidado de los más pequeños, Nuevocentro también tendrá horarios especiales. El 24 de diciembre funcionará de 12 a 17 horas y el 31 de 10 a 15 horas. En tanto, el 5 de enero estará a disposición entre las 17 y las 22 horas.

Los horarios de los supermercados

En el caso de GDN, durante Navidad los supermercados Tata de Montevideo abrirán en su mayoría entre las 11 y las 19 horas, salvo Centro que abre a las 10 horas y Buceo que cerrará sus puertas a las 18 horas. Su supermercado de Maldonado abrirá a las 9 y cerrará a las 21 horas y el de Paseo del Este operará desde las 10 de la mañana y hasta el mismo horario.

Tanto el 24 como el 31 de diciembre está previsto que sus locales de Montevideo y Canelones cierren a las 19 horas, en el resto del país cerrarán una hora después.

En tanto, el 1° de enero en Montevideo funcionarán todos los locales de 11 a 19 horas con excepción de sus locales de Buceo que estarán operativos desde las 10. En Maldonado ambos locales funcionarán en el mismo horario que en Navidad.

Los locales de Grupo Disco Uruguay funcionarán con horarios especiales y cierre anticipado durante las fiestas, que pueden variar según la zona y el formato del local. En términos generales, abrirán a partir de las 7:00 y todos cerrarán a las 19:00 horas.

El 25 de diciembre, en el Este abrirán todos los locales, excepto el local de Rambla de Piriápolis, que permanecerá cerrado. Los locales abiertos funcionarán a partir de las 10:00 horas, con cierres que varían entre las 20:00 y las 24:00, según cada local.

En Montevideo, abrirán únicamente Fresh Market de Av. 8 de Octubre y Garibaldi y Devoto de Av. Italia y Santa Mónica, en horarios reducidos.

Para el 31 de diciembre se mantiene la misma lógica de horario de apertura y cierre de los locales. En 1º todos los locales del Este estarán abiertos, con el mismo horario que el 25 de diciembre. En tanto, en Montevideo, permanecerá abierto únicamente el local de Avenida Italia y Santa Mónica (de 10 a 18 horas).

El 24 y 31 de diciembre Tienda Inglesa funcionará entre las 7: 30 y las 19 horas (salvo la Central que abrirá a las 7 am).

En Navidad, las sucursales abrirán entre las 10 y las 18 horas salvo Arocena, Unión, Cordón y la tienda que se encuentra dentro de Montevideo Shopping que estarán cerradas. En tanto, las sucursales del este y Atlántida abrirán en un horario especial de 10 a 22 horas.

El 1° de enero de Tienda Inglesa cerrarán todas las sucursales salvo las de Atlántida y las de Maldonado que abrirán entre las 10 y las 22 horas.