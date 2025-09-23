Dos nuevos hubs de innovación desembarcaron en Uruguay y buscan acelerar el ecosistema de emprendimientos del país

Quienes conocen de cerca el ecosistema emprendedor aseguran que contar con espacios para conectar con colegas, empresas e inversores es clave para impulsar el crecimiento . En Uruguay, donde ya operan actores como Endeavor, Cubo e Ingenio, ahora se suman ahora dos nuevas iniciativas que buscan fortalecer la propuesta local y consolidar la red de innovación del país.

Las apuestas adquieren relevancia en una región que concentra apenas el 2% del capital de riesgo invertido a nivel global, según datos del Banco Mundial, y que, de acuerdo con el Global Innovation Index (GII) 2024, sigue rezagada en innovación respecto a otras regiones , tanto en insumos -como investigación y desarrollo o vinculación empresa-universidad- como en resultados, incluyendo patentes y publicaciones.

Una de las propuestas que desembarca en Uruguay es FoodRise, un nuevo hub regional que promoverá soluciones innovadoras para impulsar la seguridad alimentaria en América Latina.

La iniciativa propone vincular centros de investigación, startups, empresas del rubro alimentario y el sector público , con un modelo que combina aceleración, inversión, aprendizaje y alianzas estratégicas y cuenta con el impulso de la aceleradora global Eatable Adventures y el apoyo de BID Lab, el brazo de innovación y venture capital del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El hub empieza su actividad con el lanzamiento de su primer programa de aceleración de startups. El foco estará en innovación y tecnologías con modelos que permitan alargar la vida útil de los alimentos; reducir desperdicios y residuos; mejorar el valor nutricional de los alimentos; ingredientes alternativos más saludables; optimizar procesos, logística, packaging y retail. Las startups que estén interesadas en postular su candidatura podrán hacerlo en https://foodrisehub.com/programa-de-aceleracion/.

Además de apoyar a startups, el hub trabajará también junto a empresas del rubro, organismos públicos y sociedad civil para catalizar proyectos que generen beneficios para toda la cadena de valor agroalimentaria.

“El ecosistema emprendedor puede jugar un papel crucial en la creación de soluciones sostenibles y escalables. Creemos firmemente que, al apoyar a los emprendedores, estamos invirtiendo en un futuro más resiliente y próspero para todos”, sostuvo Erika Molina, especialista senior de BID Lab.

Como en Silicon Valley, pero en Uruguay

Un hub global del ecosistema de startups, que conecta a emprendedores, inversores y empresas en distintas ciudades del mundo se consolida en Uruguay con encuentros trimestrales en el país.

Se trata de North Valley, una iniciativa que se caracteriza por un formato dinámico donde líderes y outsiders exponen durante pocos minutos para mantener el ritmo de las reuniones, mientras que los participantes pueden agendar encuentros previos durante estas instancias.

Entre sus propuestas destacan el Impact Summit, que conecta startups con inversores, corporativos y gobiernos; el Pitch Battle, una competencia con feedback inmediato; y el Antispeaker, un espacio donde referentes comparten sin filtros fracasos, aprendizajes y decisiones difíciles.

El primer encuentro en Montevideo será este martes 23, y contará con startups de tecnología y economía real, inversores de capital de riesgo, ángeles y corporativos en búsqueda de innovación. Además, Nicolás Berman, pionero de la industria de internet en Latinoamérica, compartirá su experiencia.

Con esta iniciativa, desde el hub buscan posicionar a Montevideo como un puente estratégico que conectará a Uruguay con otros hubs de innovación en América Latina y el mundo, destacó el embajador de la iniciativa Alejandro Carrano, emprendedor de impacto y angel investor.

Además de la capital uruguaya, North Valley recorrerá ciudades como Ciudad de México, San Francisco y San Pablo.

¿Por qué Uruguay?

En el caso de FoodRise, la iniciativa se lanzó en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, por entender que son países del Cono Sur que persiguen el objetivo de fomentar la innovación y transformar la base científica y tecnológica de la región, con soluciones escalables, sostenibles y de impacto real.

En tanto, desde North Valley señalaron que Uruguay es reconocido como un gran semillero de startups, con un ecosistema diverso y consolidado. A esto se suman “políticas públicas que apoyan los primeros años de los emprendimientos y beneficios impositivos que fortalecen la sustentabilidad del ecosistema”-