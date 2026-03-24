Espina Consultores logra el primer lugar en 'Excelencia' del ranking internacional Leaders League

El ranking Leaders League , elaborado por un grupo editorial con sede en París, analiza anualmente miles de firmas en más de cuarenta países y se ha convertido en una referencia internacional para evaluar consultoras y profesionales en áreas como derecho, finanzas, tecnología y comunicación.

“Los rankings son, en todo caso, una referencia del trabajo realizado. Pero lo verdaderamente importante es lo que expresan: la confianza de quienes nos eligen para acompañarlos en escenarios complejos, cuando la reputación de una organización está en juego”, señaló Alejandro Espina , CEO de la consultora.

El reconocimiento ubica a la firma en el primer lugar de una categoría que distingue a las agencias capaces de diseñar estrategias de comunicación complejas y acompañar organizaciones en escenarios de alta exposición pública.

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A diferencia de otros listados basados únicamente en postulaciones, la metodología de evaluación combina entrevistas con ejecutivos, consultas a clientes corporativos, análisis de casos relevantes y el estudio de la reputación de las firmas dentro de sus respectivos mercados . También se consideran factores como la complejidad de los proyectos realizados, la trayectoria de los equipos profesionales y el impacto alcanzado por su trabajo.

En el caso de la categoría de comunicación estratégica y gestión de crisis, el ranking pone especial énfasis en la capacidad de las consultoras para intervenir en escenarios complejos, asesorar a organizaciones en momentos de alta sensibilidad pública y desarrollar estrategias de posicionamiento que contribuyan a fortalecer la reputación institucional.

“En Espina Consultores tenemos una forma de trabajar casi obsesiva con los detalles. La estrategia es indispensable, pero con los años uno aprende que la credibilidad de una historia suele jugarse en esas pequeñas cosas que muchos pasan por alto”, reflexionó Espina.

Desde Espina Consultores señalan que el reconocimiento también refleja la confianza construida con las organizaciones que acompañan.

“Más que un logro aislado, este reconocimiento refleja el trabajo que realizamos junto a nuestros clientes”, señaló Espina. “Suelen convocarnos en momentos exigentes, cuando la comunicación puede marcar la diferencia. Nuestro enfoque no consiste solo en administrar coyunturas, sino en diseñar estrategias capaces de sostener una narrativa en el largo plazo”.

La consultora trabaja con empresas, organizaciones e instituciones que enfrentan entornos cada vez más exigentes desde el punto de vista reputacional y comunicacional.

Espina Consultores se especializa en potenciar la reputación y el posicionamiento de sus clientes a través de servicios como comunicación corporativa, asesoramiento en ESG, redacción estratégica 24/7, gestión de crisis, capacitación de voceros, monitoreo mediático y construcción de relaciones clave en los sectores empresarial y político.