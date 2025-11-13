Dólar
/ Café y Negocios / Halloween

Halloween en las góndolas: el pico de consumo de la fiesta estadounidense que se coló en el calendario uruguayo

El 31 de octubre las golosinas dispararon sus ventas y crecieron 9% en relación con el año pasado

13 de noviembre 2025 - 12:34hs
¿Truco o trato? Para las grandes superficies la fiesta de Halloween es cada vez más un buen trato. Según un informe de Radar Scanntech caramelos, pastillas y chupetines tuvieron un pico de ventas en Uruguay durante el 31 de octubre.

Los chupetines fueron los que más crecieron en las ventas este año, con un 25% de aumento frente al mismo día del 2024. Los siguieron las gomitas, con un 8% más de adhesión y los caramelos con una suba de 7%.

Sin embargo, los caramelos son las grandes vedettes en Halloween dado que se llevan el 57% del total de las ventas de dulces, detrás con 31% se encuentran las gomitas y luego con un 12% los chupetines.

Las ventas crecieron en prácticamente todo el país, a excepción del litoral norte. En Montevideo, donde el aumento fue de 15% con respecto al 2024 se destacan los municipios F (Manga, Flor de Maroñas, Villa Española, entre otros), D (Manga, Piedras Blancas, Casavalle), A (La Teja, Paso Molino, Nuevo París) y CH (Pocitos, Punta Carretas, Tres Cruces y La Blanqueada, entre otros]) con los mayores incrementos de ventas frente al año anterior.

De hecho, en el Municipio F el crecimiento de las ventas de golosinas durante el 30 y el 31 de octubre se ubico en más de 38% en relación con el 2024.

¿Cuántó se gasta en Estados Unidos?

Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF) de Estados Unidos el gasto relacionado con Halloween ronda en 2025 US$ 13,100 millones, casi un 13% más que el año pasado. Un artículo de la agencia EFE seña{a que lo más buscados son los disfraces que mueven unos US$4.300 millones, las decoraciones (US$ 4.200 millones) y los dulces (US$ 3.900 millones).

Los minoristas estiman que cada estadounidense gasta, en promedio US$ 114, pero la consultora PwC, por ejemplo, estima que este gasto llega a (PwC), que eleva el gasto a US$ 193 para las personas solteras y US$ 445 para los padres quienes son reconocidos como "los más gastadores".

