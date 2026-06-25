La empresa uruguaya Marvik abre una nueva etapa y suma a los inversores Sergio Fogel y Pablo Garfinkel como socios del negocio

La tecnológica uruguaya que diseña e implementa soluciones de inteligencia artificial y forjó en el último tiempo alianzas con empresas como Nvidia, Anthropic, Google, AWS, Microsoft y Oracle , anunció un nuevo capítulo en su operación.

La compañía uruguaya dedicada a implementar inteligencia artificial para potenciar negocios comunicó la noticia por medio de un comunicado que difundieron por sus redes sociales.

Quién es Silvia Nadal, la sheriff uruguaya que emocionó al Mundial cantando "Cielo de un solo color" y se volvió viral

Así vive su repentina fama Silvia Nadal, la policía uruguaya que se hizo viral contra Arabia Saudita en el Mundial 2026: las reacciones de sus hijos y un mensaje que la emocionó

“Sergio ha dedicado más de 30 años a crear y expandir empresas tecnológicas en Latinoamérica. Pablo ha sido un inversor activo en el ecosistema tecnológico de la región durante el mismo tiempo. Juntos, aportan las redes de contactos, la capacidad de identificar patrones y la experiencia directa necesaria para construir a nivel global ”, sostuvieron desde la empresa.

Además de estos movimientos en la estructura ejecutiva, a comienzos de este año también se anunció la incorporación de Javi Gagliardo como director de operaciones, quien ha desarrollado su carrera liderando la creación, expansión y escalamiento de empresas tecnológicas de alto crecimiento.

Este nuevo capítulo para la empresa, señaló Paula Martínez, directora ejecutiva y cofundadora de Marvik, llega en un momento de gran impulso, “con nuevas alianzas con Anthropic, una base de clientes global en crecimiento y un equipo que sigue elevando el nivel cada día”.

En este sentido, la ejecutiva señaló que en los últimos años Marvik ha pasado de ser un pequeño equipo a una empresa global de ingeniería de IA que colabora con algunas de las organizaciones empresariales líderes a nivel mundial.

“Llevamos ocho años demostrando que la IA, cuando se desarrolla con una sólida base de ingeniería y un profundo conocimiento del negocio, genera un impacto transformador. Hoy, estamos acelerando este proceso”, sostuvo la empresaria.