Cuando la competencia se convierte en aliada: las tecnológicas uruguayas que se unen para alcanzar nuevos sectores y mercados

Para Martin Varela, bussines manager en la empresa de software ICA, una de las razones que explican por qué las alianzas son tan comunes en este sector en el país, tiene que ver con que no hay grandes jugadores que cuando quieren incorporar algo a su portafolio de negocio adquieren a las empresas más chicas , como sí pasa en países como Estados Unidos.

“Acá no hay jugadores tan grandes que tomen ese tipo de decisiones; esa cultura no está tan desarrollada. Entonces, el mecanismo que hemos desarrollado es justamente el trabajo en conjunto ”, sostuvo.

Otros actores del sector, como Leonardo Loureiro, de Quanam y Sebastián Martínez, de WyeWorks, destacaron como una de las razones de este fenómeno la escala del ecosistema tecnológico uruguayo, lo que permite que los integrantes del sector se conozcan entre sí y generen lazos de confianza.

“Creo que la colaboración se da porque hay abundancia de demanda, si no hubiesen tantas oportunidades quizás uno se vuelve más competitivo, o mira con un poco más de recelo estas cosas. Pero al haber una demanda enorme de trabajo, las alianzas se vuelven casi necesarias”, agregó Martínez.

Experiencias con sello uruguayo

WyeWorks, una empresa uruguaya de tecnología que se dedica a desarrollar software web y el CES, fundación de la Universidad de la República especializada en servicios de testing, trabajan juntas en un proyecto para una universidad estadounidense, financiado con fondos de la Fundación Bill Gates.

“Desde la universidad querían desarrollar una plataforma que captara información sobre cómo los estudiantes iban avanzando en los cursos, cómo consumían los recursos y a partir de eso, personalizar la experiencia para cada alumno. Nosotros nos sumamos al desarrollo y hace dos años vimos la necesidad de agregar testing a todo lo que se estaba construyendo. Como nosotros no proveemos ese servicio, decidimos hacer una alianza”, explicó Martínez.

En este sentido, Presto detalló que a partir de esta colaboración las empresas combinaron sus fortalezas y le pueden ofrecer al cliente en el exterior un servicio más completo y competitivo. Mientras la empresa de desarrollo se especializa en generar la solución informática, la empresa de testing colabora con la calidad.

Este tipo de alianzas con empresas locales han sido implementadas otras veces por WyeWorks, especialmente cuando los clientes solicitan algún servicio adicional.

“A nosotros nos ha servido un montón a nivel de oportunidades, porque son servicios que no son parte de nuestra expertise, entonces, antes de decirle que no a un cliente, intentamos buscarle la vuelta haciendo una alianza. En otras ocasiones nos ha pasado que clientes muy grandes solicitan nuestros servicios y nosotros no contábamos con la cantidad de personal disponible para poder agarrar el proyecto, entonces recurrimos a otras empresas iguales a nosotros, a nuestra competencia, para unir fuerzas y poder, entre los dos, agarrar la oportunidad, que sino se nos hubiera escapado a ambos”, dijeron desde la empresa.

Por su parte, desde CES también han realizado otros proyectos con este esquema de colaboración entre una empresa de desarrollo y sus servicios de testing.

Por otro lado, en 2018 la tecnológica ICA, empresa de software enfocada en sistemas de información geográfica y sistemas de optimización matemática aplicados a la logística y transporte generó una alianza con Quanam, compañía que se dedica al desarrollo de sistemas de gestión, analítica y desarrollo de soluciones específicas de gestión. ¿El motivo? Optimizar el despacho de las cuadrillas en territorio en Antel. Para realizar esto, las tecnológicas combinaron el trabajo de optimización de ICA con el sistema de gestión de Quanam.

Pero colaborar con empresas del sector no era algo nuevo para las compañías, que ya contaban con experiencias similares en su haber.

“Como somos una empresa con tecnologías muy particulares, para nosotros la interacción y la integración con otras empresas es algo fundamental, lo llevamos en ADN”, contó Varela, quien además agregó que en conjunto con Genexus Consulting y Sonda trabajan en el Sistema Nacional de Información Ganadera.

Por su parte, Loureiro detalló que en Quanam han trabajado en conjunto con una amplia lista de empresas del rubro, tanto uruguayas como extranjeras.

La colaboración de estas dos empresas no se queda solo a nivel de proyectos, sino que el año pasado, también con la empresa ICItelco, se unieron para cocrear un producto y hacerlo escalar a nivel internacional, con especial foco en el mercado centroamericano y estadounidense.

Los desafíos y las oportunidades

“Ninguno de nosotros puede ser especialista en todo y ahí es donde sacamos el mayor provecho de estas alianzas, porque nos concentramos en lo que somos fuertes y en lo que sabemos más cada uno”, señaló Loureiro sobre las oportunidades que generan estas alianzas.

Además de la posibilidad de abordar proyectos más grandes, acceder a nuevos mercados y brindar propuestas más especializadas y de mayor nivel, los representantes del sector también detallaron que para las grandes empresas es más fácil tener un único proveedor que pueda darles todo lo que necesitan a nivel tecnológico.

En cuanto a los desafíos, desde Quanam señalaron la importancia de que la alianza sea pareja y se respeten los límites de cada empresa.

En esta línea, la líder de equipos del CES agregó que al ser al ser dos empresas distintas, es fundamental alinear estrategias y expectativas.

“Un desafío importante es la transparencia, porque al estar trabajando en conjunto y de cara a un mismo cliente hay mucha información que normalmente puede ser confidencial dentro de la empresa, pero que tenés la necesidad de abrirla y compartirla con tus socios”, dijeron desde ICA.