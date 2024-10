"Si no sabemos usar inteligencia artificial, no conseguiremos empleo", advirtió la líder de Google Cloud en el America Business Forum

Durante su intervención, Scaliter compartió su visión sobre el impacto de la transformación digital en empresas y gobiernos de la región. En este contexto, hizo un llamado a la acción frente a la creciente relevancia de la inteligencia artificial (IA): "Hace unos años se decía que si no sabíamos usar una planilla de cálculo no conseguiríamos trabajo; hoy, si no sabemos usar IA, no conseguiremos empleo. Es una herramienta muy poderosa, y debemos familiarizarnos con ella para estar preparados para el futuro".