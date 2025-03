Uruguay Innovation Hub concretó su segunda coinversión: ¿cuál fue la startup seleccionada para recibir financiamiento?

En este caso, la iniciativa seleccionada fue TELL, una startup de deeptech (innovaciones científicas) que desarrolla una herramienta automatizada de análisis de voz para detectar signos tempranos de enfermedades neurodegenerativas , como el Alzheimer o el Parkinson. Esto facilita el diagnóstico temprano, el tratamiento y la comprensión de la salud cerebral.

En el marco del esquema de coinversión, UIH llevó adelante un desembolso de US$ 135.000, apalancando la inversión de The Ganesha Fund, un fondo de inversión enfocado en startups de base científica en América Latina.

TELL

BIOTECNOLOGÍA Gobierno concretó su primera coinversión a través de Uruguay Innovation Hub: aportará US$ 100.000 a startup biotecnológica

Además, potenciará la implementación de estrategias de marketing y ventas para ingresar en nuevos mercados y consolidar la presencia en América Latina y Estados Unidos y fortalecerá el equipo con talento especializado en desarrollo de producto, soporte técnico y gestión de proyectos para garantizar un crecimiento escalable.

“Estamos muy felices de contar con el apoyo de The Ganesha Labs y la participación de UIH en este proceso. Para nosotros este combustible es necesario para crecer y mejorar la calidad de vida de las personas en riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. No dudamos que trabajando en conjunto podemos mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto”, dijo Fernando Johann, CEO de TELL.

El programa Matching Funds de UIH, tiene el objetivo de apalancar la inversión privada con dineros públicos y de esa forma, mitigar el riesgo para el inversor y permitir que las startups escalen más rápido.

Para hacerlo, en el mes de abril UIH conformó un registro de Organizaciones de Capital Emprendedor e Inversores Ángeles del Uruguay para que los integrantes presentaran las propuestas de co-inversión.

La inversión a través del instrumento de fondos compensatorios, se realiza en forma de tickets que van desde US$ 75.000 a US$ 500.000 y se hace partir de desembolsos parciales que están sujetos al cumplimiento de hitos medibles de acuerdo al cronograma de cada proyecto. En la Rendición de Cuentas del año 2022 se designó un presupuesto de $ 1.200 millones para UIH a ejecutarse en 2023, 2024 y 2025.

La primera coinversión ejecutada fue en Eywa, un emprendimiento de biotecnología que trabaja en soluciones para la salud mental. Según informaron en la ocasión desde UIH, la inversión fue de US$ 100.000, también apalancando la inversión privada hecha por la aceleradora The Ganesha Labs.