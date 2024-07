Carnes importadas por Uruguay: se trajo menos y siguen liderando los cortes de una misma especie

Esto coincide con un aumento en las exportaciones de todas las carnes desde Uruguay , que totalizan en ese caso al 22 de julio 321.969 toneladas peso embarque (3,5% más), con una caída en el ingreso global a US$ 1.169,6 millones (5,4% menos) y una baja en el precio promedio global por tonelada a US$ 3.633 (8,6% menos).

Considerando productos de vacuno, porcina y aviar, ingresaron 35.168 toneladas por US$ 118,5 millones, a un promedio de US$ 3.368 por tonelada.

Considerando el valor invertido, la tonelada de carne porcina ingresó a US$ 2.502 (-2,9%); la de carne bovina a US$ 4.590 (-1,5%); y la aviar a US$ 2.373 (+14,9%).

Procedencia – orígenes principales

Carne porcina

Brasil: 18.420 toneladas a un promedio de US$ 2.489.

Paraguay: 307 toneladas a un promedio de US$ 2.711.

España: 123 toneladas a un promedio de US$ 4.061.

Carne bovina

Brasil: 12.974 toneladas a un promedio de US$ 4.637.

Paraguay: 1.436 toneladas a un promedio de US$ 4.213.

Argentina: 279 toneladas a un promedio de US$ 4.337.

Carne aviar

Argentina: 702 toneladas a un promedio de US$ 1.871.

Brasil: 685 toneladas a un promedio de US$ 2.653.

Chile: 166 toneladas a un promedio de US$ 4.485.

1708177525416.webp

Los cortes de carnes que más se traen

En carnes porcinas el 97 % de lo ingresado fueron cortes congelados y el resto frescos o refrigerados.

En carnes de vacuno el 62% de lo que ingreso fueron cuartos del trasero, el 28% cortes del delantero y el 8% trimmings (recortes), por citar los principales productos.

En carne aviar se importaron trozos congelados (33%), sin trocear, congelados sin despojos (26%), pechugas deshuesas congeladas (26) y pechugas sin deshuesar congeladas (9%), también citando los principales productos.

Lo que pasó en todo 2023

En el ejercicio de 2023 las importaciones uruguayas de carnes tuvieron un incremento en volumen y un descenso en el precio promedio invertido, en ambos casos no muy pronunciados, con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El año pasado se importaron, considerando carnes porcina, de vacuno y aviar, 85.366 toneladas, un 4,3% más que en 2022.

El precio promedio abonado fue US$ 3.327, con un descenso de 3% en relación al valor de un año antes.

En 2023 Uruguay invirtió US$ 284 millones en compra de carnes, registro muy inferior al que obtiene el país por sus exportaciones del sector: US$ 2.619 millones a cambio de 678.196 toneladas.

El 57,4% de lo importado fue carne porcina (49.009 toneladas), con una participación de carne bovina del 39,2% (33.494 toneladas) y una menor de carne aviar, con el 3,3% (2.863 toneladas).

Considerando los mercados proveedoras y las carnes de las tres especies, Brasil lideró por lejos, con el 89,3%, seguido por Paraguay con el 8,5% y el resto fueron otros orígenes de muy baja participación, con Estados Unidos al frente.

En carne porcina el 99,6% de lo que ingresó el país en 2023 fueron carnes congeladas; en carne vacuna lideró el rubro trozos del cuarto delantero con el 71%; y en carne aviar 56,7% trozos congelados.