/ Ciencia y Tecnología / Waymo

Apagón en San Francisco frenó a los robotaxis de Waymo en plena calle

Fotos y videos en redes mostraron vehículos detenidos en calles e intersecciones; la empresa dijo que el apagón afectó cómo sus robotaxis evaluaron los cruces

22 de diciembre 2025 - 10:18hs
image

El servicio de transporte sin chofer Waymo suspendió su servicio de robotaxis en San Francisco, Estados Unidos, el sábado por la noche, tras un apagón masivo que afectó la movilidad urbana. La empresa reanudó la operación recién el domingo por la tarde, según informó TechCrunch.

Fotos y videos publicados en redes sociales mostraron robotaxis detenidos en calles y en intersecciones. En esas imágenes, conductores humanos quedaron trabados detrás o maniobraron para rodearlos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fulligin/status/2002554277743714393?s=20&partner=&hide_thread=false

Waymo indicó el sábado que suspendía temporalmente el servicio en la ciudad por el apagón. Recién el domingo a última hora de la tarde, un vocero confirmó a TechCrunch que la compañía retomaba la actividad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioNawfal/status/2002699317409186219?s=20&partner=&hide_thread=false

Apagón, semáforos fuera y efectos en la circulación

El corte de energía afectó a muchos semáforos de la ciudad y alteró el tránsito. También impactó el transporte público, con interrupciones en el sistema Muni.

El alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, advirtió a los residentes que evitaran salir a las rutas y calles para reducir la circulación salvo que fuera necesario viajar.

Waymo sostuvo que sus sistemas de conducción autónoma están diseñados para tratar semáforos sin funcionamiento. Sin embargo, afirmó que la escala del apagón del sábado complicó la dinámica normal.

Según la empresa, algunos robotaxis permanecieron quietos por más tiempo de lo habitual mientras intentaban evaluar las intersecciones. Añadió que la mayoría de los viajes activos se completaron con éxito.

El apagón habría sido provocado por un incendio en una subestación de Pacific Gas & Electric. De acuerdo con SFGate, alrededor de 120.000 clientes de PG&E resultaron afectados.

El reporte indicó que, aunque muchos recuperaron el servicio el sábado, 35.000 seguían sin luz el domingo por la mañana. El sitio web de PG&E mostraba miles de clientes en San Francisco aún afectados ese domingo.

Respuesta de Waymo y señales sobre confianza en el servicio

Waymo atribuyó la suspensión del servicio al contexto general de congestión y señales fuera de funcionamiento. En su declaración a TechCrunch, el vocero describió el episodio como un hecho extendido que generó embotellamientos en la ciudad.

El apagón de ayer fue un evento generalizado que causó congestión en todo San Francisco, con semáforos fuera de servicio e interrupciones en el transporte”, dijo el vocero. “Si bien la falla de la infraestructura del servicio público fue significativa, estamos comprometidos a garantizar que nuestra tecnología se ajuste al flujo de tránsito durante este tipo de eventos”.

La empresa afirmó que busca incorporar aprendizajes del episodio de forma rápida. También enmarcó esa tarea como parte de un objetivo de confianza en el servicio ante las comunidades donde opera.

Estamos enfocados en integrar rápidamente las lecciones aprendidas de este evento y estamos comprometidos con ganar y mantener la confianza de las comunidades a las que servimos todos los días”, agregó el vocero, según TechCrunch.

Waymo

