Encuentran más de 600 mascotas perdidas en Uruguay gracias a una app: así funciona Taponto

El veterinario Pablo "Ruso" Sehabiaga –autor del libro "Entiende a tu perro, guía para la comprensión, educación y cuidado de las mascotas caninas"- dio algunos consejos respecto a qué hacer con los perros y la pirotecnia en las Fiestas.Lo ideal, dijo Sehabiaga, es acomodar un cuarto para el perro, bajar la persiana, poner algo de música y hasta prender un incienso. "A veces es recomendable que por lo menos uno de la familia lo acompañe un rato, aunque no necesariamente lo tiene que abrazar", explicó Sehabiaga, en una entrevista con Mariano López.Sehabiaga no es partidario de darle tranquilizantes a las mascotas.Si no se hace lo correcto, el perro puede "ser agresivo o escaparse y la Navidad se transforma en una desgracia".En otro fragmento de la entrevista, el veterinario habló sobre los perros y los golpes de calor. Pexels