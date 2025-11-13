Dólar
/ Ciencia y Tecnología / SEGURIDAD INFORMÁTICA

La Facultad de Ingeniería incorporará un curso obligatorio de ciberseguridad en 2026

El cambio apunta a integrar la ciberseguridad desde el diseño de los sistemas tecnológicos.

13 de noviembre 2025 - 10:00hs
Los problemas de ciberseguridad han crecido en el último tiempo.
Los problemas de ciberseguridad han crecido en el último tiempo. Pixabay

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República incorporará un curso obligatorio de seguridad informática en el nuevo plan de estudios de Ingeniería en Computación en 2026.

Según explicó Juan Diego Campo, integrante del grupo de Seguridad Informática, al programa En la Mira de VTV “en el plan de estudios actual no hay un curso obligatorio de ciberseguridad”, aunque el grupo dicta dos materias optativas: Fundamentos de Seguridad Informática y Taller de Seguridad Informática.

Hasta ahora, solo unos 50 estudiantes por año cursaban Fundamentos, frente a miles de inscriptos en la carrera, lo que limitaba la formación en este campo.

Campo señaló que el nuevo plan de estudios incluirá una materia obligatoria que “va a empezar a dictarse a partir del año que viene”, con la intención de formar a toda la generación entrante.

El ingeniero indicó además que el Instituto de Computación está implementando este cambio para “apuntalar la formación en ciberseguridad”, en un contexto de déficit importante de profesionales en el área.

Seguridad desde el diseño y práctica aplicada

Campo subrayó que la seguridad informática debe incorporarse desde el diseño mismo de las soluciones tecnológicas. Aclaró que “la seguridad no es algo que uno pueda desarrollar un sistema y ponerle después”, sino que debe “incorporarse durante todo el desarrollo”.

Explicó que todos los perfiles técnicos —desarrolladores, programadores y administradores— deben tener formación en seguridad, ya que los sistemas se vuelven vulnerables cuando esta se aborda de forma tardía.

