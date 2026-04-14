Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
nubes
Miércoles:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / AVATARS

Meta entrena un clon de IA de Zuckerberg para interactuar con empleados

Si funciona este experimento, la empresa ofrecerá la tecnología a influencers para gestionar fans a escala.

14 de abril de 2026 13:56 hs
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo a los inversores que la IA &quot;facilita la creación y remezcla de contenido&quot;.
El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo a los inversores que la IA "facilita la creación y remezcla de contenido". Reuters

Meta está construyendo un avatar de inteligencia artificial entrenado en la voz, imagen, modales y declaraciones públicas de su director Mark Zuckerberg, según reportó Financial Times. El clon interactuaría con empleados y podría asistir a reuniones en lugar del CEO.

Meta entrena el avatar en múltiples dimensiones del fundador: su voz, su imagen, sus maneras de comunicarse, su tono y años de declaraciones públicas. El objetivo explícito es que los empleados sientan más conexión con el fundador, incluso cuando Zuckerberg no esté presente físicamente.

La escala del desafío es notable. Zuckerberg supervisa más de 80.000 empleados distribuidos en Facebook, Instagram, WhatsApp y Reality Labs. Aunque realiza sesiones de preguntas abiertas y reuniones frecuentes, su presencia es limitada. Un clon entrenado para responder como lo haría el CEO podría, en teoría, extender esa presencia a más equipos, zonas horarias y decisiones.

Más noticias

Un equipo uruguayo competirá en dos mundiales de robótica en Corea del Sur y Canadá

Así fue el momento exacto del rescate de los cuatro astronautas de la NASA tras el amerizaje de Artemis II

Esto no es apenas una herramienta interna. Meta demostró en 2024 en su conferencia Connect una persona de IA en tiempo real, mostrando cómo los creadores podrían usar avatares para interactuar con sus seguidores a escala. Si el experimento con Zuckerberg funciona, la empresa planea ofrecer esta tecnología a creadores en sus plataformas.

Lo que significa para el sector

El experimento de Meta señala una dirección clara: los líderes tecnológicos creen que los avatares de IA pueden replicar presencia ejecutiva. Otros CEOs ya exploraron ideas similares. Sam Altman de OpenAI mencionó la posibilidad de asistentes de IA que representen a personas en reuniones. Startups como Personal.ai ya permiten crear versiones de IA para tareas específicas.

Pero clonar a un CEO activo de una empresa valuada en billones de dólares para uso corporativo interno es inédito. Eso subraya la confianza de Meta en la tecnología y posiciona al experimento como un test de viabilidad para toda la industria.

Las implicaciones se extienden más allá de Meta. Si un avatar puede manejar retroalimentación y decisiones, las preguntas sobre responsabilidad se vuelven urgentes. ¿Quién es accountable si el clon de Zuckerberg aprueba un proyecto o resuelve un conflicto? ¿Tiene autonomía o es solo una herramienta conversacional? El reporte de Financial Times no aclara estos detalles.

Para la economía de creadores, la oferta potencial es clara: influencers que luchan constantemente con mensajes, comentarios e interacciones de fans podrían usar un avatar propio para manejar esa carga mientras se enfoca en contenido. Meta lo ve como diferenciador frente a TikTok y YouTube.

Meta declinó comentar los detalles específicos. La empresa suele probar internamente durante meses o años antes de anunciar públicamente. Lo que sí es claro es que esto se alinea con la estrategia más amplia de Meta: posicionar la IA como tejido conectivo de todos sus productos, desde recomendaciones hasta publicidad, herramientas para creadores y ahora operaciones internas.

Las más leídas

"Vamos bien": la primera foto de Rafa Villanueva tras su paso por el CTI y a cuatro meses de su internación

El nuevo destino uruguayo que pasó a estar en el mapa de los inversores de real estate premium

Peñarol 0-2 Liverpool por el Torneo Apertura: enorme victoria del negriazul que jugó más de 60' con un hombre de menos

Homicidio de Montevideo: un delivery de 62 años murió apuñalado tras discutir con un conductor en el Centro

Temas

Mark Zuckerberg Inteligencia Artificial

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos