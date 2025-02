Primero la Antártida, ahora otro rincón oculto: el fotógrafo uruguayo que lleva lo desconocido a Google Maps

DSC_0319.jpg

Para subir el contenido a Google Street View, utilizó el programa de "Contribuidores de Street View", que permite a cualquier usuario con una cámara 360° subir imágenes a la plataforma.

A través de este sistema, Google no necesita enviar su propio equipo para registrar las imágenes, sino que las recibe de usuarios calificados que cumplen con ciertos estándares de calidad.

Cómo fue la experiencia en la Antártida

Lo hizo en 2021 durante la pandemia y tuvo que cumplir estrictos protocolos sanitarios. "Estuve allá cinco semanas en total", contó.

La experiencia implicó grandes desafíos físicos debido a la naturaleza extrema del entorno. Caminó más de 300 kilómetros en terrenos irregulares, soportó temperaturas bajo cero y cargó con equipo pesado durante largas jornadas.

Su experiencia fue todo un desafío. "Caminaba en promedio 20 kilómetros por día y en un terreno lleno de rocas y pozos", contó.

Además, tuvo que enfrentar un clima hostil. "Yo tenía todo planificado, una planilla Excel, todo perfecto... Llegué allá y el clima me cambió todo", indicó.

Uno de los momentos más críticos de su experiencia ocurrió cuando sufrió una grave lesión en la rodilla a 10 kilómetros de la Base Artigas. Nicolás estaba en una zona peligrosa, cerca de un glaciar con grietas. "Vos las ves a esas grietas y no sabés si tiene 30 centímetros o 10 metros de profundidad", contó.

De repente, se resbaló. "Para no caerme me tranqué con la otra... y marché", dijo. Estaba en una zona sin señal, por lo que no podía comunicarse por handy. "Pensé: ‘No me puedo enfriar’, y empecé a caminar los 10 kilómetros de vuelta", contó.

DSC_0333.jpg

Cada día, Bianchi salía temprano con su equipo fotográfico y GPS, caminando largas distancias en condiciones adversas. "Salía a las 9 de la mañana y volvía a las 10 de la noche", indicó.

Además del frío extremo, debía cargar todo su equipo, lo que aumentaba la exigencia física. "Llevaba la ropa térmica, el camperón, las botas... todo pesa y mucho", indicó.

Todo fue hecho de manera honoraria. Aunque tuvo el apoyo de GoPro, que le donó varios equipos.

Cómo fue el registro fotográfico

Para registrar las fotografías, Bianchi utilizó una GoPro Max 360, una cámara capaz de capturar imágenes en alta resolución y videos en formato esférico.

Cada imagen debía ser tomada en puntos estratégicos siguiendo rutas planificadas. Cada imagen debía ser precisamente ubicada en el mapa, por lo que utilizó dos sistemas de geolocalización: GPS integrado en la cámara GoPro y GPS Garmin externo. Si no tenía registrado el lugar exacto donde sacó la foto, toda la tarea no hubiera tenido sentido.

Dado que cada día generaba grandes cantidades de imágenes y videos, debía realizar copias de seguridad en varios dispositivos. "Cada día que volvía a la base, no terminaba ahí, tenía que respaldar todo", indicó.

Cómo será la experiencia en Malvinas

Luego de su expedición en la Antártida, Nicolás Bianchi quiere tener otra experiencia para mostrar fotos inéditas de lugares nunca recorridos, o que fueron visitados pero no hay fotos a disposición del público. Y el destino que se le presentó fue las Falklands.

El proyecto nació cuando visitó un stand de promoción turística de las islas en la Rural del Prado en Uruguay. Allí, presentó su idea a representantes del Falklands Islands Tourism Institute, quienes mostraron interés en la iniciativa.

"Pasé por ahí, estaba paseando con mi esposa y mi hijo... Me fijé rápidamente en el celular si tenía Street View, vi que no, y entonces fui derecho y les presenté el proyecto", dijo.

La expedición tiene un enfoque turístico y será apoyada por las autoridades locales, con la intención de promocionar la isla.

A diferencia de la Antártida, donde pasó cinco semanas, en Malvinas estará una semana. Su prioridad será la ciudad de Stanley (Puerto Argentino), capital de las islas, y algunos puntos de interés turístico cercanos.

Por ejemplo, Pingüineras, que tiene áreas naturales con colonias de pingüinos y zonas donde hubo naufragios históricos.

Su estrategia será caminar 20 kilómetros diarios, aprovechando cada momento sin lluvias o vientos fuertes, indicó.

Estos viajes representan para él una mezcla de pasión por la exploración, la fotografía y la tecnología, así como una oportunidad de compartir con el mundo lugares que pocos han tenido la posibilidad de conocer en detalle.