Temu revoluciona el servicio del Correo y expertos de e-commerce hablan de su impacto en Uruguay

"De nuestra parte, el trabajo ha sido a conciencia. Con las herramientas y el material humano que tenemos, estamos haciendo lo que podemos. Prácticamente estamos gestionando la empresa. No hemos puesto obstáculos, pero se están evidenciando las carencias de la compañía", dijo Maiuri a El Observador, quien aseguró que para diciembre estiman gestionar más de 300 mil paquetes.

Aseguran que desde la dirección hay una "improvisación increíble" sobre el tema y que el sindicato está "haciendo más de lo que le compete".

Según el sindicato, "no hay vehículos" suficientes y "se están alquilando para salir a repartir en sectores donde hasta ahora no se utilizaba camioneta". “Han intentado cambiar reglas de los manuales operativos que, si no se revisa el convenio, no se pueden modificar, y no hemos puesto objeciones. Todo tiene un límite, obviamente”, expresó Maiuri.

El gremio también señala que hay un sector del Correo que cumple horas extras de manera voluntaria. “Así que si en algún lugar no hay voluntarios, se atrasa la entrega de los paquetes en determinadas zonas”, añadió.

Consideran que Temu puede cambiar el futuro del Correo. "Pero si no hay una precisión y organización adecuadas, será muy difícil mantener este ritmo. Y, obviamente, sin personal es imposible sostenerlo".

Qué dicen desde el Correo

Desde la empresa tienen una visión contrapuesta a la del gremio. "Tuvimos que adaptar la empresa a un nivel que antes no teníamos", explicaron. Esto ha llevado a negociar nuevas condiciones con el sindicato. Por ejemplo, darle a los clientes la posibilidad de recoger los paquetes en sucursales. “Nosotros te damos la opción”, afirmaron.

Aseguraron que continúan buscando nuevas formas para adecuarse a este fenómeno. “No se pasa de un 50 o 60 por ciento más de un día para otro”, señalaron.

El vicepresidente calificó como "auspicioso" el impacto de la llegada de Temu, considerando que están tomando las medidas adecuadas para convertir esta operativa en una fuente importante de negocios para el Correo.

Sobre el uso de nuevos vehículos, indicó que el Correo ha renovado su flota, adquiriendo camionetas, camiones y minibuses. Esto forma parte de una política de la empresa y no está relacionado exclusivamente con el incremento de volúmenes por Temu.

Qué impacto tuvo en el e-commerce

Tiendamia, la popular plataforma de comercio electrónico que permite comprar en el exterior, notó un impacto "a partir de julio", según Carlos Steneri, Country Manager de Tiendamia Uruguay.

“Coincide con la estacionalidad y una merma de las ventas de e-commerce en Uruguay, pero no podemos atribuirlo al 100% a Temu. Sin duda, los consumidores se animaron a probar, pero vemos que ahora se está normalizando y seguimos con la misma tendencia de crecimiento”, agregó.

Steneri considera que Temu tiene "un enfoque distinto", con una oferta de marcas y categorías "muy relevantes para los uruguayos".

El experto aseguró que es difícil determinar cómo este actor puede repercutir a largo plazo. “Nosotros creemos en el comercio libre y sin fronteras y nos adaptamos a competidores internacionales y locales”, comentó.

Desde Mercado Libre señalaron que están acostumbrados a tener una competencia "muy fuerte" en todos los países.

“En Uruguay, además, tenemos jugadores locales muy fuertes, más allá de los que vengan de afuera. Así que nos enfocamos mucho más en lo que ofrecemos nosotros, en seguir mejorando nuestra plataforma y en robustecer nuestro ecosistema”, dijo Diego Gamba, country manager de Mercado Libre en Uruguay, en una entrevista con El Observador a principios de mes.

Gamba aseguró que no han "sentido nada" en cuanto al impacto de Temu y que siguen creciendo "muy bien" y en "todas las categorías". “Es muy incipiente, pero diría que no hemos visto nada que nos haya generado un ruido significativo”, declaró.

La visión de Fenicio y la Cámara de la Economía Digital

Fenicio, una plataforma uruguaya de comercio electrónico que permite a las empresas gestionar y optimizar sus ventas online, no ha visto que Temu esté afectando las ventas locales. "Al menos por ahora", señaló Leonardo Álvarez, fundador de Fenicio.

Álvarez tiene "otra teoría sobre el tema". “Plataformas como Temu tal vez alimentan más la compra online”, indicó.

La irrupción de esta plataforma puede llegar a "despertar" el interés de mucha gente que quizás nunca había comprado online y ahora se está animando a hacerlo. “La veo como algo que, en cierta medida, tiene su lado positivo”.

Según su visión, quienes buscan comprar en Temu lo hacen principalmente por el precio de los productos, que en su mayoría son de marca blanca.

Andrés Marrero, presidente de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), comentó que no ha recibido ningún planteo formal de ninguna empresa, pero imagina que está ocurriendo. “Estoy seguro de que algún tipo de incidencia está teniendo en el escenario del comercio electrónico local", indicó.

Marrero agregó: “Empresas como Tiendamia muchas veces fueron la solución para comprar cosas que ‘acá no hay’. En el caso de Temu puede ser así, pero mucho de lo que venden son productos que ‘acá sí hay’, solo que a un precio ultracompetitivo. Por eso plantea un desafío para el retail local”.