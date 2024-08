Concacaf piensa invitar a las selecciones de Uruguay y Colombia para participar de la Copa de Oro 2025

20240710 SOC - SPO - URUGUAY - V - COLOMBIA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 CHARLOTTE, NORTH CAROLINA - JULY 10: Marcelo Bielsa, Head Coach of Uruguay looks dejected after the team's elimination during the CONMEBOL Copa America 2024 semifinal mat

Marcelo Bielsa

Foto: Jared C. Tilton/Getty Images/AFP