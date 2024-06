Copa América 2024: así es el traslado de la selección de Uruguay a New Jersey, donde enfrentará a Bolivia

Después del debut frente a Panamá, la selección de Uruguay viaja este lunes a New Jersey, donde el jueves enfrentará a Bolivia en el segundo partido del Grupo C de la Copa América 2024 . Los celestes se estrenaron con un triunfo por 3-1 frente a los canaleros.

stuani-jpg..webp El Estadio MetLife AFP

Uruguay enfrenta a Bolivia el jueves 27 de junio a la hora 22 en el MetLife Stadium, ubicado de New Jersey, donde habitualmente son locales los New York Jets y los New York Giants de la Liga Nacional de fútbol americano.

El plantel uruguayo terminó bien desde el aspecto sanitario, ya que Ronald Araujo y Mathías Olivera, que fueron reemplazados en el partido del domingo, ya están recuperados. También Nahitan Nandez, quien sufrió un fuerte golpe en el tobillo.