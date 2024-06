Dónde ver la Copa América 2024: se sumó otra opción de streaming y cuál fue el último arreglo de Montecable, TCC y Nuevo Siglo

Aquellos que no tengan el paquete Disney podrán ver los partidos mediante PPV.

¿Cómo fue el acuerdo de Multiseñal, Montecable, TCC y Nuevo Siglo?

También este jueves Multiseñal, Montecable, TCC y Nuevo Siglo llegaron a un acuerdo para llevar a sus pantallas seis partidos, el encuentro inaugural, los tres de Uruguay de la fase de grupos, una semifinal y la final. Si Uruguay juega cuartos de final, también tendrán ese encuentro.

¿Dónde se podrán ver los 32 partidos de la Copa América 2024?

Los 32 partidos serán transmitidos exclusivamente por DirecTV por cable o por streaming en DGO.

¿Cuáles son las otras opciones de 28 y de seis partidos?

El resto de las empresas ofrecerán dos servicios,

1) aquellas que llevarán a las pantallas 28 partidos de la Copa América. En ese caso, no tendrán estos cuatro partidos: Venezuela vs México (primera fecha del grupo B), Perú vs Chile (primera fecha del grupo A), Brasil vs Costa Rica (primera fecha del grupo D) y un partido de cuartos de final que aún no fue elegido.

En este paquete ingresan los cables Flow y los del interior asociados a CUTA Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, además AUFTV y AntelTV por streaming.

2) los que tendrán seis partidos (encuentro inaugural, los tres de Uruguay de la fase de grupos, una semifinal y la final, y si Uruguay juega cuartos de final, siete) Multiseñal, Montecable, TCC y Nuevo Siglo por cable y TV Ciudad por televisión abierta satelital (no se podrá ver en los cables).