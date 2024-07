El encendido elogio de Marcelo Bielsa al temple y a la capacidad defensiva del jugador uruguayo

"Fue un partido cerrado parejo, con muy pocas situaciones de gol, pocos cambios de dominio en el trámite. Después, con un hombre de menos, nos resignamos a defender en nuestro campo pero no sufrimos situaciones de gol en todo el segundo tiempo. Aferrarse a un resultado denota un perfil del fútbol uruguayo y después también mucha calma, serenidad para asumir los penales, lo que no solo exige pericia sino también carácter".

"Si estoy conforme con haber creado tres opciones de gol en 90 minutos, no, eso no se puede ignorar. El rival creó dos y el fútbol tiene esas cosas de comparación. El partido fue cerrado, las posibilidades de crear opciones ofensivas fueron bajas. Para jugar necesitamos correr mucho, Brasil corre menos, necesita menos despliegue que nosotros, entonces resumiendo, tres opciones en 90 minutos son pocas y haber recibido dos de Brasil en 95 minutos, 15' de los cuales se jugaron con un hombre menos, es satisfactorio. Me atrae mucho más atacar que defender, pero valoro que en un partido cerrado creamos una ocasión más que el rival, defendimos bien y jugamos con un hombre menos los últimos minutos", remarcó Bielsa.

"Hace unos días leí un comentario de un entrenador uruguayo que decía que en mi paso del fútbol por Uruguay iba a aprender a cómo se debe defender, y tiene mucho de cierto porque Uruguay es un equipo que puesto a defender es muy consistente. Jugó con México, Estados Unidos y Brasil, tres rivales como para sacar conclusiones importantes y no recibió goles. Creo que defensivamente, no por una cuestión desarrollada por mí sino que viene con los jugadores que estoy dirigiendo, hay que valorar no haber recibido goles", agregó.

Cómo se definieron los ejecutantes de los penales

"En el entrenamiento de ayer, practicamos los penales, hicimos una lista del mejor hacia abajo y de los que estaban de arriba hacia abajo, elegimos a los mejores de esa lista. Los cambios que hicimos nada tuvieron que ver con cómo patean los penales jugadores como Bentancur o De Arrascaeta", afirmó el DT de Uruguay.

Sobre la actuación de Sergio Rochet, que fue memorable, dijo: "No sabría decirle si hubo estudio, pero coincido de que tuvo un rol muy importante. No es sencilla la pelota que atajó en el primer tiempo. A este nivel, tenemos idea de cómo patea cada rival y los rivales idea de cómo patean nuestros jugadores, eso se da por descontado, pero esos datos no definen si el rival erra o mete, o el golero ataja, serían informaciones incomprobables".

La semifinal contra Colombia

"Jugar contra Brasil es una oposición significativa, jugar mejor contra un rival inferior a Brasil a veces es menos importante que lo que se produzca cuando uno enfrenta a rivales de entidad como es el equipo que enfrentamos hoy. El partido de Colombia va a ser tan exigente como el de hoy porque viene evolucionando mucho partido a partido", dijo.

"Los que interpretaron el fútbol ofensivo de Brasil son jugadores de nivel, si bien no estuvo Vinicius, estuvieron Rodrygo, Raphinha, Endrick, Paquetá, Martinelli, el zurdo número 20 que es un delantero importante (Savinho). Colombia también tiene delanteros importantes, muchos y en varias posiciones, pero podemos jugar en un plano de igualdad con cualquier rival. Contra Brasil los superamos en segmentos del juego y fuimos superados en otros momentos, no cuando quedamos con 10 donde el objetivo fue terminar 0 a 0. Creemos en nuestras posibilidades", sostuvo.

La salida de Darwin Núñez

Consultado por el cambio de Giorgian De Arrascaeta por Darwin Núñez, para el cierre, Bielsa dijo: "Es una buena apreciación", le dijo a Gonzalo Fassanello de No Vale Chumbear que le preguntó por el hecho de cerrar el cotejo sin una referencia de ataque. "Imagínese que cuando hice el cambio lo consideré a ese comentario o particularidad táctica, sobre todo porque Darwin había generado preocupaciones verdaderas. Pensé que los dos centrales de ellos eran los jugadores que deberíamos dejar que manejaran la pelota. Lo ideal era conservar a Darwin con De Arrascaeta, que es buen habilitador, pero no me pareció hacer las dos cosas. Además, Darwin iba disminuyendo su energía, Pellistri lo mismo, y si uno deja a un jugador para contratacar y no puedo hacerlo, malgasta a un jugador. Sin gente por detrás para habilitarlo, a Darwin no le iba a llegar la pelota, y opté por lo otro, recuperar la pelota y sumar pases para salvar ese momento de un hombre menos".

El estado sanitario de Matías Viña y Ronald Araujo

Sobre las salidas de Ronald Araujo en el primer tiempo y de Matías Viña en el entretiempo, informó: "Lo de Viña no fue lesión muscular aunque sí agotamiento de la parte del posterior, del muslo, normalmente ese síntoma es el paso previo a la lesión muscular. Lo de Ronald creo que es lesión muscular que se va a confirmar mañana cuando le hagan los estudios".

"Lo que significa la victoria para el pueblo uruguayo, ustedes están en mejor condición para evaluarlo por ser yo extranjero. Ojalá haya sido una alegría", se limitó a decir con su modestia habitual.

El desgaste físico de los jugadores de Uruguay

"Es una opción que no se puede ignorar. Es importante señalar que cuando termina la temporada completa, la que empezó en agosto y terminó en junio, la de Europa, los jugadores acumulan entre 40 y 50 partidos. Luego viene esta competencia de jugar dos veces por semana. Todos los jugadores de elite de Europa juegan dos veces por semana. Una cosa es hacerlo regularmente por nueve meses y otra es repetir en el mes 10, 11, ese tipo de esfuerzo. El partido que más corrió Uruguay fue el primero de la Eliminatoria con Chile, pero eso sucede en setiembre, cuando han jugador 2-3 partidos. Ahora los que vienen de Europa y en Sudamérica también juegan dos veces por semana pero desde febrero o marzo. Es una generalidad que permite sacar algunas conclusiones", concluyó Bielsa.

"Emocionalmente esta forma de definir genera un suspenso y vio cómo opera el suspenso en los seres humanos, es imposible preverlo, se genera una explosión de emociones y no soy la excepción. Cuando uno trabaja a nivel de selección, hay muy pocas opciones para generar transformaciones. Ahora es excepcional porque hace 40 días estamos en contacto. Si me dice si hoy si predominan los cambios que impuse o la incidencia del perfil de los jugadores, creo que incide más esto último", concluyó ante la pregunta de un periodista chileno.